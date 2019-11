November en de tuin in? Doen!

Wie meent dat het met de tuin nu wel gedaan is, heeft het mis. Je kunt je in deze tijd van het jaar nog prima in de tuin vermaken.

Zorg er dan ook voor dat je een leuke vuurkorf hebt staan of een andere vuurplaats maakt. Creëer voldoende verlichting in de tuin. En het is ook de tijd om een houten garage of tuinhuis te bouwen. Heb je er de hele winter plezier van voor het opbergen van tuinspullen.

Leuk: rozen planten

En wat de planten betreft. Het is nog even wachten op de eerste nachtvorst, maar daarna haal je toch echt de knollen van de dahlia’s (niet winterhard) uit de grond. Juist dat beetje vorst maakt ze sterker en doorstaan ze de winter beter als ze opgeborgen worden in de houten schuur. Plant nu ook de rozen met kale wortels. Dan slaan ze het beste aan.

Al die bladeren: harken en vegen

We kunnen nu vlak voor de vorst zich inzet, nog heel veel doen. Om over al die afgevallen bladeren maar te zwijgen. Die moet je vooral niet op het tuinpad laten liggen, want het kan daardoor spekglad worden. Hark ze ook van het gras en laat ze niet op groenblijvende vaste planten liggen. Je kunt de bladeren wel tússen de planten strooien. Dat voedt de grond en beschermt weer lekker tegen de vrieskou. Het creëert ook een lekkere schuil- en winterplek voor dieren. Oh, en vergeet de goten niet leeg te halen als je bomen en hoge struiken hebt staan. De goot kan zomaar dichtslibben met al die afgewaaide bladeren.

Snoei de druif en vul plantenbakken

Je leest wel, november is de maand om nog volop aan de bank te gaan in de tuin. Zo is het nu ook de tijd om de druif te snoeien. Heb je er eentje die welig tiert, langs pergola’s of rond het prieel? Wacht tot al het blad is gevallen en houdt dan een paar lange hoofdtakken aan. De zijtakken snoei je terug tot op twee ogen. Je hebt er trouwens tot half december de tijd voor. Daarna afblijven.

Wie voordat de winter zich aandient er voor wil zorgen dat de tuin nog enigszins groen blijft, kan nu plantenbakken en potten vullen met bloeiende en wintergroene planten. Ook is het de tijd om een haag te planten en lentebollen in de grond te stoppen. Wat de moestuin betreft kun je deze maand nog wel snijbiet, kool, winterwortel en prei oogsten.