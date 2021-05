Nu bij Profile Frikkee ook proefritten mogelijk met volledig elektrische Aiways U5 SUV

De elektrische auto wint aan terrein want het is duurzaam en fiscaal voordeliger dan een benzineauto. Aiways Distributie Nederland maakte onlangs bekend dat klanten die een volledig elektrische Aiways U5 SUV hebben aangeschaft, voor onderhoud bij een geselecteerd aantal Profile-vestigingen terechtkunnen. Profile Frikkee in Purmerend is een van die vestigingen en zij bieden nu ook proefritten aan in de U5.

“Profile staat bekend om zijn deskundige en betrouwbare autoservice. De Aiways U5 heeft weinig onderhoud nodig, maar het is fijn om te weten dat we daar op diverse plaatsen in het land servicemonteurs voor hebben klaarstaan, zoals bij Profile Frikkee, aldus Henk Kassens van Aiways Distributie Nederland.

“Het Profile-netwerk bestaat uit een groep gedreven ondernemers die weet dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van de toekomst wordt. Afgelopen zaterdag waren we met meerdere Aiways U5 SUV’s op bezoek in Purmerend. We willen Örjan Frikkee hartelijk bedanken voor zijn gastvrijheid.”