Nu instappen op de beurs?

Met de huidige inflatie en lage spaarrentes zijn steeds meer mensen op zoek naar manieren om hun vermogen te laten groeien. Beleggen op de beurs kan een goed alternatief zijn. Maar vooral nu het onrustig is in de wereld, twijfelen veel mensen over het instapmoment. In deze column bespreek ik hoe het zit met het instapmoment als je wilt starten met beleggen.

Onrust op de beurs

Een moment waarop mensen gaan twijfelen over het instapmoment, is wanneer er onrust heerst op de beurzen. De huidige situatie met de oorlog in Oekraïne is daar een goed voorbeeld van. Voor sommige beleggers is het zelfs aanleiding om hun beleggingen te verkopen. De gedachte hierachter is dat koersen nog veel verder kunnen dalen. Op dit soort momenten is het vooral belangrijk om rustig te blijven. Wanneer je verkoopt als de koersen laag staan, neem je sowieso verlies. En voor mensen die nog niet beleggen, kan dit juist een goed instapmoment zijn: je kunt beleggingen relatief goedkoop aankopen. In het verleden bleek een periode van onrust vaak een gunstig instapmoment.

Het perfecte instapmoment bestaat niet

Beleggers en mensen die willen starten met beleggen zijn continu op zoek naar het beste instapmoment. De markt timen is enorm lastig, zelfs voor professionals. Het gevolg van wachten met instappen is dat je in de tussentijd vaak veel rendement misloopt.

Wanneer je wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vind je nooit een goed moment om in te stappen. Daarom is het beste instapmoment eigenlijk wanneer je er het geld voor hebt.

Tijd is belangrijker dan timing

Het instapmoment is eigenlijk ook minder belangrijk dan je misschien denkt. De impact van een nadelig instapmoment weegt vaak niet op tegen het voordeel dat je behaalt door langere tijd te beleggen (het rendement-op-rendement effect). Je rendement wordt namelijk niet bepaald door ‘timing the market’, maar door je ‘time ín the market’.

Natuurlijk is het vervelend wanneer de koersen dalen nét nadat je bent ingestapt. Op zo’n moment is het belangrijk om de lange termijn voor ogen te houden. Al bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst, de geschiedenis laat ons wel zien dat aandelenkoersen na een daling uiteindelijk weer herstellen en op lange termijn stijgen. Hoe langer de periode is die je belegd bent, des te groter de kans op een positief eindresultaat. Door zo vroeg mogelijk te beginnen met beleggen vergroot je voor jezelf dus de kans op een gunstig beleggingsresultaat.

Periodiek beleggen: profiteren van verschillende instapmomenten

Een manier om je minder druk te hoeven maken over het instapmoment, is 'periodiek beleggen'. Door bijvoorbeeld maandelijks een bedrag in te leggen, koop je op verschillende koersstanden beleggingen aan. De ene keer staan de koersen hoog en de andere keer laag. Hierdoor zal de aankoopprijs van je beleggingen uiteindelijk gemiddeld zijn.