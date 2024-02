Ochtendterreur

Onze redactie aan het woord: Kevin Mooijer

De ochtenden van de afgelopen maanden voelen aan als een scène uit de legendarische film ‘Groundhog Day’, maar dan met een konijn van zo’n twee meter hoog, en een monotone schreeuwstem in de hoofdrol. Dit immense beest krijgt letterlijk niets voor elkaar zonder een slagveld achter te laten. Gelukkig heb ik dat reuzenkonijn niet echt in huis lopen. Ouders van jonge kinderen weten over wie ik het heb: Bing. Mijn sympathie gaat uit naar Flop, de vader van Bing. Ik vermoed dat Bing geadopteerd is, Flop is namelijk een gebreide mier die tot de knieën van zijn peuterzoon reikt. In tegenstelling tot reguliere mieren loopt Flop op twee benen, wat nogal moeizaam gaat. Dat maakt het extra pijnlijk om te zien hoe Flop zijn dagen als huisslaaf slijt. Dag in, dag uit draait hij op voor de complete chaos die Bing achterlaat. Maar wat er ook gebeurt, Flop blijft de rust zelve. Als ik in Flops kleine schoentjes stond, had ik dat konijn allang door een stoofpotje gedraaid.

Ondanks Bings vreselijke stemgeluid en karakter, is zijn show bij lange na niet het ergste kinderprogramma om je dag mee te beginnen. In België huist bijvoorbeeld ergens een reuzenclown met een ongelooflijk griezelig stemmetje. Bumba’s catchphrase ‘HELLOOOO’ gaat door merg en been, zelfs als het volume op televisie heel zacht staat. Naar alle waarschijnlijkheid is Bumba opgegroeid in de buurt van een kerncentrale. Als gevolg stoot hij de beruchte horrorclown Pennywise uit het boek en de films ‘IT’ van de troon als het gaat om meest angstaanjagende clown. Of Gijs uit Juf Roos, de overduidelijk volwassen man die zich voordoet als kleuter. Immer hyperactief, luid schreeuwend én innovatief: hij vindt iedere aflevering een nieuwe manier om het bloed onder je nagels vandaan te halen. Toch lijken kinderen de programma’s anders te beleven. Terwijl ik oogcontact met reuzenkonijnen en clowns met dode vissenogen probeer te vermijden, zit mijn tweejarige zoontje lachend liedjes met ze mee te zingen. Als hij later groot is, zal ik ongetwijfeld nog vaak met weemoed terugdenken aan Bing, Flop, Bumba en Gijs.