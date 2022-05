Marco Bakker brengt een eerbetoon aan schildpad Winnie en Vali Myers

Ode aan een schildpad

Het lijkt wel een sprookje. En zo presenteert Marco Bakker zijn nieuwe project dan ook in een video waarbij hij geïnteresseerden oproept om zijn bijzondere nieuwe boek op voorinschrijving te bestellen.

Schildpad Winnie

Het boek dat in kleine oplage zal verschijnen, draait om schildpad Winnie. Deze werd maar liefst 120 jaar oud en had bijzonder baasjes: de flamboyante Australische Vali Myers (1930-2003) en haar geliefde Gianni Menichetti. Eerder maakte Marco Bakker al een boek over Vali Myers, de levenskunstenares die onder andere inspirator was voor Ed van der Elksen, Mick Jagger, Patti Smith, Tennessee Williams en Salvador Dalí. Marco Bakker leerde haar in 2000 kennen in de verlaten vallei waar ze leefde met allemaal honden en katten.

“Al haar dieren heb ik gefotografeerd” vertelt Marco,” maar die zijn inmiddels allemaal dood. Vali overleed in 2003. Maar Winnie de schildpad, die was er altijd. Ook in de latere jaren als ik terugkeerde naar de vallei om Gianni te bezoeken. Winnie overleed op 1 februari 2021. Gianni informeerde me en vertelde dat hij er vijf gedichten over had geschreven. Dit vormde de start van ‘An Ode to Winnie’. Een project vol verrassende wendingen.”

Verrassende wendingen

De vijf gedichten die de inmiddels 68-jarige Gianni schreef geven het gevoel weer van een einde van een tijdperk. En de naderende eigen dood van Gianni. Marco Bakker kreeg het idee iets moois te maken rondom de gedichten. Door een post op Instagram ontstond een koppeling met de Australische zangeres Jodi Phillis. Zij reageerde enthousiast op het gedicht waarna Marco voorstelde om er muziek onder te zetten. Twee uur later stuurde zij een compleet nummer toe “End of An Era”. Door toeval groeide het project zo uit tot een bundel met gedichten van Gianni Menichetti foto’s van Marco Bakker en muziek van Jodi Phillis. Tot slot is er ook nog een essay van Romy Ashby aan het geheel toegevoegd.

Voorinschrijving

Het multidisciplinaire ‘An Ode to Winnie’ van Marco Bakker, Gianni Menichetti, Vali Myers en Romy Ashby zal verschijnen in gelimiteerde oplage en wordt uitgegeven in samenwerking met platenlabel King Forward Records. Het 48-pagina’s tellende boek bevat naast het essay, de gedichten en de foto’s een vinyl single van Jodi Phillis.

Je kunt het boek bestellen op voorinschrijving via www.runningbeforethewind.com