Officiële opening doorontwikkeling Wijksteunpunt Edam

Maandag 15 augustus is het Wijksteunpunt officieel en feestelijk geopend door Daniel Specker van de gemeente Edam-Volendam. De afgelopen vier jaar heeft De SMD met veel plezier en toewijding de inwoners van gemeente Edam-Volendam ondersteund. Wederom heeft De SMD de nieuwe aanbesteding gegund gekregen.

Het Wijksteunpunt in de bibliotheek van Edam is iedere werkdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. ,,Heeft u vragen over DigiD, huurtoeslag of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren, dan ondersteunen of verwijzen wij u graag door.”

,,Samen met collega’s van onder meer het breed sociaal loket en Centrum OCO bieden wij laagdrempelige hulp voor alle inwoners van onze gemeente. Daarnaast blijft De SMD mantelzorgondersteuning geven en informeren wij inwoners over het platform Edam Volendam Voor Elkaar.”