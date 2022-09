Honderd lokale kunstenaars tonen hun mooiste werk

Oktober is Kunstmaand in Edam-Volendam

Voor het tweede jaar op rij staat oktober in Edam-Volendam in het teken van de kunst. In opdracht van de gemeente hebben projectleider Frank Bond en communicatiemanager Babiche Tervoort bergen verzet om tot de perfecte invulling van de Kunstmaand te komen. Het publiek wordt getrakteerd op een prachtig programma gevuld met verschillende kunstvormen. Uit de disciplines beeldende kunst, muziek, theater en literatuur zullen maar liefst honderd lokale kunstenaars een podium krijgen in de gemeente. De Kunstmaand is een maand lang genieten van de mooiste kunstwerken en leukste activiteiten die de gemeente te bieden heeft.

Vorig jaar werd de eerste editie van de Kunstmaand ingeluid na de bijeenkomst van EuroArt in Hotel Spaander. ,,Als kunstkolonie had Volendam de eer de prestigieuze conferentie te organiseren”, zegt Frank Bond. ,,Dat bood de perfecte gelegenheid om de Kunstmaand te initiëren. Lokale kunstenaars werd niet alleen een podium geboden om hun werk te tonen aan de meegereisde kunstenaars en liefhebbers, maar juist ook aan de lokale bevolking. Dit jaar bouwen we op die gedachte voort.”

Muziek en theater

Diverse kunstenaars, culturele organisaties, horeca en andere ondernemers hebben hun krachten gebundeld om het publiek op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het lokale kunstlandschap. ,,Het startsein van de Kunstmaand zal dit jaar klinken tijdens de veertigste editie van het Singelfestival”, vervolgt Bond. ,,De Kunstmaand is een bundeling van allerlei culturele activiteiten in de gemeente Edam-Volendam. Muziek en theater spelen daarin een grote rol. Dat de opening op het Singelfestival plaatsvindt is dus zeker geen toeval. Andere hoogtepunten die in het teken van muziek en theater staan zijn onder meer het Art-Up Festival in PX, het projectkoor Edam dat een speciale show geeft ter ere van het 175-jarig bestaan van de Sint Nicolaaskerk aan de Voorhaven en aan boord van het schip De Halve Maen gaat L.O.V.E.-dj Harry Hulskemper een speciale jazzsessie verzorgen, in samenwerking Radio Dwars. Aan iedere doelgroep is gedacht.”

Beeldende kunst en lezingen

Iedere kern uit de gemeente beschikt over een eigen, uniek kunstaanbod tijdens de Kunstmaand. Babiche: ,,Van prachtige exposities op de meest verrassende locaties tot een heuse open atelierroute en van interessante lezingen tot poëtische dichtbundels, het aanbod is indrukwekkend, maar overzichtelijk. Een leuke bijkomstigheid is de kans om met de kunstenaars in gesprek te gaan. Op veel momenten zullen zij namelijk zelf aanwezig zijn om toelichting over hun werk te geven. De lezingen zullen worden verzorgd door kunstenares Jannig Kwakman, hoofdconservator van het Van Gogh Museum Edwin Becker en kunstrestaurateur Lidwien Wösten. Zij nemen het publiek mee in de wereld van restauraties van schilderijen, het ontstaan van de kunstenaarskolonie in Volendam, kunst in de kerken van Volendam, Volendammer kunstschilders met een eigen stijl en Frans kunstschilder en graficus Paul Signac.” Een bewezen evenement (van Club- en Buurthuiswerk) dat onderdeel van de Kunstmaand zal zijn is Kunst Kijken Volendam. Frank: ,,De organisatie van Kunst Kijken is in handen van een werkgroep met bevlogen mensen die kunst een warm hart toedragen. Het team heeft zich als doel gesteld om kunstenaars – zowel professioneel als amateur – een platform te geven binnen de gemeente Edam-Volendam. Daarbij krijgt het publiek de kans om op een toegankelijke manier kennis te maken met beeldende kunst.”

Jeugd

Voor de jeugd is een speciaal programma samengesteld. ,,Tijdens de herfstvakantie is het zogenaamde Kinderkunstatelier in PX geopend. Alle kinderen zijn welkom om te ontdekken of er een kunstenaar in hen schuilt. Onder begeleiding van ervaren kunstenaars leren de deelnemende kinderen de fijne kneepjes van onder meer schilderen en beeldhouwen. Bovendien worden op het Singelfestival ook traditiegetrouw leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd, speelt Ons Pogen een ontzettend leuke familievoorstelling en kunnen kinderen van scholen in de Zeevang de workshop ‘Kunst is een bijzonder kind…en dat is ie’ volgen in het Schooltje van Dik Trom in Etersheim.”

Met deze tweede editie van de Kunstmaand willen Frank Bond en Babiche Tervoort een blauwdruk creëren waarop de komende jaren kan worden voortgeborduurd. Babiche: ,,Hoewel de Kunstmaand van 2022 nog niet begonnen is, komen de ideeën voor de volgende editie al binnen. Dat is het mooie van zulke projecten. De samenwerkingen, verbindingen en de daaruit voortvloeiende kruisbestuiving. We tellen de dagen af tot de Kunstmaand losbarst. Een maand lang genieten van de mooiste kunstwerken en leukste activiteiten voor jong en oud!”