Oliebollenactie voor behoud en onderhoud Kerkje Middelie

Een grote groep van zo’n 30 vrijwilligers van Stichting Kerkje Middelie was op Oudejaarsdag in de weer met de jaarlijkse oliebollenactie. Deze lekkernij voor de Oud-en-Nieuw-viering kon vooraf besteld worden. In het Kerkje van Middelie werd op Oudejaarsdag om 06.00 uur begonnen met het bereiden van het oliebollenbeslag.

Hiervoor werden in totaal 125 pakken Koopmans-oliebollenmix gebruikt, een grote hoeveelheid rozijnen en krenten en verder werden vele appels geschild die als ingrediënten dienen. Om 07.00 uur begon het bakken van de in totaal 2.000 oliebollen. In de kerk stonden een tiental friteuses opgesteld waarin de oliebollen gebakken werden. In Middelie werden de oliebollen thuisbezorgd. Op het einde van de geslaagde actie waren alle oliebollen verkocht.