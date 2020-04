Beleggingscolumn

Omgaan met de coronacrisis op de beurs

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Dat is niemand ontgaan. Ook op de financiële markten is de impact groot. In deze column bespreek ik hoe de beurzen hebben gereageerd op de coronacrisis, wat de toekomst gaat brengen en hoe je misschien kunt profiteren van de huidige situatie.

Waarom daalden aandelenkoersen?

Een nieuw virus zoals Covid-19 is op zichzelf geen reden voor paniek op de beurs. Wat wel voor onrust zorgt, zijn de maatregelen die overheden nemen om de gezondheid van haar burgers te beschermen. Deze maatregelen gaan namelijk ten koste van de economische groei. En juist economische groei is heilig voor aandelenkoersen. Wanneer de economie stopt met groeien of zelfs krimpt, neemt de winst en omzet van bedrijven af. Dat is voor beleggers reden om aandelen te verkopen.

Sterke daling, maar ook herstel

Maart 2020 gaat de geschiedenis in als een van de slechtste maanden ooit op de beurs. Onder andere de AEX Index daalde met meer dan 30%. Voor zo ver we nu kunnen zien, lijkt de bodem van de koersdaling bereikt. Eind maart bereikte de AEX Index haar dieptepunt op een stand van ongeveer 400 punten. Op het moment van schrijven schommelt de AEX rond de 500 punten. Langzaam komt namelijk steeds meer positief nieuws naar buiten over de indamming van het virus. In China lijkt de situatie nu redelijk onder controle en in Europa lijkt de piek inmiddels ook bereikt. Steeds meer Europese landen denken na over versoepeling van de maatregelen. De Verenigde Staten lopen wat achter op de situatie in Europa en China, maar ook daar lijkt de dagelijkse toename van het aantal nieuwe coronagevallen af te vlakken.

Hoe nu verder?

Hoe sneller de economieën wereldwijd weer op gang komen, des te eerder aandelenkoersen kunnen gaan stijgen. De meeste analisten en economen gaan er van uit dat de negatieve impact op de economie slechts van tijdelijke aard is. Daarnaast doen overheden en centrale banken er alles aan om bedrijven in de tussentijd overeind te houden. Als dat lukt, is de verwachting dat de economische groei en beurskoersen ook weer snel kunnen stijgen.

Wat te doen als (potentiële) belegger

Voor een langetermijnbelegger is een crisis als deze enorm vervelend. Het is nooit prettig om je belegd vermogen te zien dalen. In het verleden zijn beurskoersen echter altijd weer hersteld van grote crisissen. Rustig blijven zitten is daarom het beste advies. Een mogelijkheid om te profiteren van deze crisis is door bij te storten. Dat is alleen verstandig als je het geld voor langere tijd (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar) niet direct nodig hebt. Je kunt dan profiteren van het feit dat de koersen nu zijn gedaald. Beleg je nog niet en beschik je over spaargeld dat je voor een langere periode kunt missen, dan kan dit een goed moment zijn om in te stappen. Uiteraard moet beleggen wel passen bij je persoonlijke en financiële situatie. Je kunt hierover altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

