Omgeving Mariabeeld regelmatig vervuild

Regelmatig wordt bij de bankjes rond het Mariabeeld in het Boelenspark een puinhoop aangetroffen. Hoewel er een vuilnisbak naast de bankjes staat, is de grond continu bezaaid met afval. Het is een doorn in het oog van beheerder Hille Kok.

Lege sigarettenpakjes, uitgedrukte peuken, verscheurde magazines, frisdrankblikjes, zakken chips, pakken koek. Als de supermarkt het verkoopt liggen er restanten van aan de voeten van het Mariabeeld. Veel jongeren lijken niet te begrijpen wat ze met hun afval moeten doen.

Bij deze een herinnering: wanneer je afvalresten hebt, bijvoorbeeld de plastic verpakking die je overhoudt wanneer je alle koeken hebt opgegeten, dan kun je die in een vuilnisbak gooien. Zodoende houden we de straten netjes en voorkomen we dat dieren zich aan schadelijke materialen wagen.