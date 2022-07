Omineus wolkendek boven Edam

Een onheilspellend wolkendek boven Edam zorgde voor een geweldig fotomoment. Vanaf de IJsselmeerdijk in Warder werden de bijgeplaatste foto’s gemaakt. Onder de prachtige lucht zien we het historisch centrum van Edam.

Op het veld is een exacte scheidingslijn waarneembaar waar schaduw overgaat in zonlicht. Je kunt in het weiland letterlijk van de warmte in de koelheid stappen. Veel koeien en paarden in de regio maakten daar graag gebruik van.

