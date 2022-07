Dierenambulance Waterland: behoeders van alle dieren

Ondergewaardeerd engelenwerk

Op de warmste dag van het jaar werd Edam-Volendam opgeschrikt door het nieuws over een in de steek gelaten hond. Vastgebonden aan een bushokje langs de Zeddeweg werd het arme beest, dat het voorbijrazende verkeer angstig zijn rug had toegekeerd, in de brandende zon aangetroffen. Het is slechts één van de vele situaties waar Dierenambulance Waterland op afkomt. Al sinds 1978 is de stichting de beschermengel van gewonde, mishandelde, gevonden en verloren dieren in de regio. Toch krijgen de vrijwilligers van de Dierenambulance geregeld met negatieve reacties en opmerkingen te maken… Door Kevin Mooijer

,,44 jaar geleden richtte mijn vader Pim Langereis de opzichzelfstaande stichting Dierenambulance Waterland op”, zegt Mandy Langereis. ,,Sindsdien is het zo dat we dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligers klaar kunnen staan voor dieren in de regio. Mensen bellen ons wanneer een dier in nood, ziek of gewond is, wanneer een huisdier zonder baasje in de buurt losloopt op straat en bijvoorbeeld wanneer er brand is en er dieren in de betreffende woning aanwezig zijn. Het werk is heel divers. Geen dag is hetzelfde bij Dierenambulance Waterland.”

Veeleisend

Op de ochtend van het interview heeft Mandy dienst in haar eentje. ,,Je kunt een stuk meer als je met z’n tweeën bent, maar vanwege de vakantietijd ben ik nu alleen. Ik moet vanmorgen even met de ambulance naar de garage om de ruitenwissers te laten maken, maar eerst staat er een oproep op de planning.” De telefoon van het alarmnummer gaat af. Aan de andere kant van de lijn wordt verteld dat er een vogel in de schoorsteen terecht is gekomen. Of Mandy even snel langs kan komen.

‘Mensen die dieren bewust pijn doen, dat gaat nooit wennen’

Mandy zegt dat ze dertig euro voorrijkosten moet rekenen voor dergelijke situaties. Daar wordt lacherig, bijna cynisch op gereageerd. Mandy probeert uit te leggen dat het een probleem betreft dat ontstaan is vanwege een defect aan het kapje op de schoorsteen. Dat defect biedt de wilde vogel de gelegenheid om het huis binnen te dringen. ,,De reactie van deze meneer viel nog hartstikke mee. Tegenwoordig zijn veel mensen heel erg veeleisend.

‘We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken’

Veel mensen hebben geen zin om mee te denken of helpen en roepen dan; ‘daar zijn jullie voor’. Natuurlijk zijn wij er om dieren te helpen, maar we kunnen op slechts één plek tegelijk zijn. In sommige gevallen kunnen we niet direct komen, dat resulteert soms in een tirade op Facebook. Ik vind dat ontzettend jammer. Mensen lijken vaak niet te beseffen dat we draaien op vrijwilligers. Vrijwilligers die naast hun werk tijd vrijmaken om hulpbehoevende dieren in de omgeving te helpen. Zo nu en dan een positieve reactie zou ons goed doen.”

Spoeltafel

Dierenambulance Waterland wordt niet gesubsidieerd. ,,Wel hebben we een contract met de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Landsmeer. Maar we moeten het grotendeels hebben van giften en donaties. Een misverstand dat vaak voorkomt is dat mensen denken ons te steunen door te doneren aan Stichting DierenLot. Dat is natuurlijk ook een mooi initiatief, maar ze zijn hier niet in de regio actief. Wij zijn echt een zelf opererende, kleinschalige dierenambulance. De enige manier om ons te steunen is door te doneren aan het bij dit artikel genoemde rekeningnummer.” Onlangs werd voor Dierenambulance Waterland een sponsorloop georganiseerd door een basisschool in Purmerend. ,,Daarmee werd 4000 euro opgehaald! Een fantastische opsteker voor ons. We hebben er twee uitschuifbare ladders van gekocht, kunnen eindelijk de ruitenwissers van de ambulance laten repareren en wat er overblijft besteden we aan onderhoud, kleding en brandstof. Het volgende spaarproject is een nieuwe spoeltafel om overleden dieren mee te wassen. Onze oude spoeltafel heeft het begeven, dus we hebben gauw een nieuwe nodig.”

‘Het volgende spaarproject is een nieuwe spoeltafel om overleden dieren mee te wassen’

Weer klinkt de alarmlijn. Dit keer is het iemand die meldt dat er een loslopende hond in haar auto is gesprongen, wederom gevolgd door de vraag of Mandy hem ‘even’ op kan komen halen in Marken. Met nog twee oproepen én een garagebezoek voor de boeg vraagt Mandy voorzichtig of de dame aan de andere kant van de lijn de hond misschien naar Purmerend kan brengen, dan wordt hij opgevangen door een vrijwilliger. ,,Maar ik wilde net gaan wandelen”, luidt de eerste reactie. De vinder van de hond draait gelukkig bij en besluit het dier naar Purmerend te brengen. ,,Eerst ga je natuurlijk na of de eigenaar niet toevallig in de buurt loopt. Je vraagt aan de vinder of ze het dier op Facebook kunnen zetten en of ze hem misschien even bij zich kunnen houden tot de eigenaar opduikt. Wanneer dat niet gaat halen wij hem op. Vervolgens kijken we of de hond gechipt is, we verzorgen hem en als we niet verder komen wat betreft de eigenaar, dan zetten wij hem ook op de website en social media.”

Vrijwilligers

Dierenambulance Waterland is altijd op zoek naar extra vrijwilligers. ,,Momenteel hebben we een team van zestien positieve en betrokken vrijwilligers. Het is echt een fantastische groep. Zonder hen hadden we niet meer bestaan na het rumoerige afgelopen jaar. Maar er is altijd ruimte voor meer hulp. Vooral de avonden en nachten zijn moeilijk in te vullen. Die diensten wissel ik nu af met mijn vaste collega Sang Rye Snijer, maar het zou natuurlijk lekkerder zijn om meer opties te hebben.” Volgens Mandy geeft vrijwilligerswerk bij Dierenambulance Waterland ontzettend veel voldoening. ,,Wat is er nu mooier dan dieren uit benaderde situaties te halen? Natuurlijk moet je in dergelijke situaties eerst door de zure appel heen bijten om het positieve te ervaren, maar de wetenschap dat het vanaf dat moment beter met de dieren zal gaan werkt heel motiverend.” Mandy doelt op mishandelde dieren. ,,Je weet nooit wat zich achter een gesloten deur afspeelt. Helaas worden er ook hier in de regio regelmatig dieren mishandeld. Dat mensen dieren bewust pijn doen, dat zal nooit gaan wennen. We komen soms in hartverscheurende situaties terecht, maar dat we ze uit die verschrikkelijke omgeving weg kunnen halen en ze kunnen helpen hun levensvreugde weer terug te vinden, dat geeft onbeschrijfelijk veel voldoening.”

Wil je Stichting Dierenambulance Waterland steunen? Ga naar https://www.dierenambulance-purmerend.nl/doneren/ en maak een bedrag naar wens over.

Neem voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij Dierenambulance Waterland contact op door te bellen naar 0299 436084 of mail naar

info@dierenambulance-purmerend.nl