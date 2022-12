Onderhoud aan bruggen en wegen en kabels

Er zijn weer op diverse plaatsen in onze gemeente werkzaamheden aan de gang, waardoor het verkeer overlast ondervindt. Zo wordt de Jan Koningbrug in Edam gerenoveerd en daar heeft het autoverkeer al vanaf 17 oktober hinder van.

Op 23 december wordt de brug heropend. Op de Julianaweg is eind september gestart met het vervangen en verleggen van kabels en leidingen van netbeheerder Liander. Daarnaast zijn werkzaamheden aan het waterleidingnet onlangs gestart. Gedurende deze werkzaamheden zijn er gedeeltes van de Julianaweg afgezet.

Al deze werkzaamheden zijn naar verwachting voor de kerst van 2022 afgerond. De planning is echter afhankelijk van het weer. Ook in de Meerstraat in Volendam wordt er volop gewerkt aan het vernieuwen van de kabels. Aan één kant van de straat is de stoep voorlopig niet toegankelijk.