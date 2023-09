Onderhoudsactie St. Vincentiuskerk – jouw hulp is hard nodig!

De St. Vincentiuskerk is niet weg te denken uit Volendam. Om de kerk in goede staat te behouden is echter zorgvuldig onderhoudswerk nodig. Daarom organiseert stichting VAIOM (Vincentius Altijd In Ons Midden) ook dit jaar weer de ‘Onderhoudsactie’. Door: Jos de Boer

,,De onderhoudsactie is ontzettend belangrijk voor het voortbestaan van het kerkgebouw” licht Kees Veerman (Poes) toe. ,,Zonder bijdrages van donateurs is het simpelweg niet mogelijk om het gebouw te onderhouden.” De vrijwilligers van de VAIOM zetten zich al jaren in om de kerk in goede staat te behouden. Er staat echter een grote klus op de agenda. Jan Zwarthoed, een van de vrijwilligers, legt dit uit: ,,Het voegwerk van de muren aan de twee zijbeuken én de achterkant van de kerk moet vervangen worden. Men moet eerst al het oude voegwerk verwijderen, voordat er nieuwe voegen aangebracht kunnen worden. Hiervoor zijn hoge steigers nodig, omdat deze muren uiteraard vrij hoog zijn. Wij hebben dit project opgedeeld in ongeveer acht fases, waarin steeds een ander deel van het gebouw gerestaureerd wordt. Onze schatting is dat er ongeveer twee fases per jaar afgerond kunnen worden. De intentie is om lokale ondernemers in te zetten om dit werk te verrichten.”

Een soortgelijke restauratie vond enkele jaren geleden plaats, toen de kerktoren vernieuwde voegen kreeg. VAIOM wilde dit bij de zijbeuken en de achterkant van de kerk ook laten doen rond 2020. De plannen lagen klaar, maar door de coronacrisis was dit niet mogelijk. Nu wil VAIOM dit plan weer nieuw leven in blazen. Voor dit werk (en ander onderhoud) zijn bijdrages van donateurs en sponsoring hard nodig. Kees: ,,Sinds VAIOM in de jaren ’90 startte met het onderhoud van de kerk, zijn wij afhankelijk van donaties. De actie “Twee Miljoen, Samen Doen”, waarbij genoeg geld werd ingezameld voor een grondige restauratie, is hiervan een prachtig voorbeeld. Wij zijn ontzettend dankbaar voor onze vaste sponsoren, die ons door de jaren heen gesteund hebben. Wij hopen dat ons ook dit jaar weer een warm hart toegedragen wordt door onze sponsoren. Om het vrijwillige onderhoudswerk te blijven uitvoeren zijn ook de overige donaties van groot belang. Net als voorgaande jaren kan men met hun bijdrage ook iets winnen. Met een donatie vanaf € 7,50 speel je mee met onze loterij, waarbij mooie prijzen gewonnen kunnen worden. Wij hopen dat er door deze onderhoudsactie genoeg budget is om in 2024 te starten aan de restauratie van het voegwerk.”

Kees en Jan laten er geen doekjes om winden: De kerk heeft het zwaar. Toch zijn zij optimistisch over het voortbestaan van de St. Vincentiuskerk. Jan: ,,Met kermis zagen wij dat de kerk weer vol zat tijdens de jaarlijkse mis van dat weekend. Ook nemen de opbrengsten van de actie KerkBalans met het jaar toe. Dat laat zien dat men nog steeds behoefte heeft aan de kerk, in welke vorm dan ook.” Kees voegt hier aan toe: ,,De meeste mensen komen alleen in de kerk tijdens eerste communies, vormsels en begrafenissen. Daarnaast komen er ook nog elke zondag gelovigen naar de mis. Wij hopen dat álle bezoekers van de kerk inzien dat het voortbestaan van het gebouw geen vanzelfsprekend feit is. Er is ontzettend veel tijd, geld en inspanning nodig om het gebouw te onderhouden en her en der te restaureren. Sinds 1860 maakt de St. Vincentiuskerk deel uit van Volendam, en wij willen dat graag zo houden!”

Wil je ook een bijdrage leveren aan het onderhoudswerk voor de St. Vincentiuskerk? Dat kan nu ook door te klikken op een van onderstaande links of via rekening NL82 INGB 0008 9428 17 t.n.v. ‘Stichting Vincentius Altijd In Ons Midden’. Ook ontvang je binnenkort een brief met informatie over andere donatiemethodes.

Betaallink €7,50: Klik hier

Betaallink €15,-: Klik hier

Betaallink vrije keuze: Klik hier