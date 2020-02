Onderhoudswerk aan kotter VD73

Een plaatje dat hoort bij een vissershaven als Volendam is momenteel te zien bij Motorrevisie en Scheepsreparatie Willem Prins.

Op het ponton staat hier de VD73 van Johan Kakes. De kleine viskotter ligt veelal in de haven van IJmuiden. Nu is het visserijschip weer in de Volendamse haven te zien.

Er wordt onderhoudswerk aan uitgevoerd door de vakmensen van Prins. Zodra de renovatie van het schip is uitgevoerd kan er weer mee uitgevaren worden voor de visvangst.