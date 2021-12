Onderscheid je als ondernemer met bedrukte relatiegeschenken

Je bedrijfsnaam veelvuldig onder de aandacht brengen op een speelse manier, dat is één van de fijne aspecten van het ondernemerschap. Het is een uitdaging om ze uit te zoeken, te laten bedrukken en het resultaat te zien, maar net zo leuk om te ontvangen: relatiegeschenken missen zelden hun doel en verspreiden zichzelf.

Er zijn talloze mogelijkheden. Een bedrijfslogo in handdoeken borduren of op een keycord drukken bijvoorbeeld. We nemen je even mee op een tour door de relatiegeschenkenwereld.



Hoe werkt die promotie?

Voor wie net een onderneming is begonnen of nog niet bekend is met het begrip relatiegeschenk: het woord zegt het al, al gaat het hier om relaties in de bedrijfsmatige sfeer. Je schenkt aan een klant of leverancier een aardigheidje om je waardering uit te spreken, maar ook om te zorgen dat je bedrijfsnaam onthouden wordt. De naam of het logo van je bedrijf is daarom zichtbaar op het item en zelden zijn het dingen die mensen zelden weggooien. Denk aan een keycord met logo, altijd handig om pasjes en sleutels aan vast te maken.



Verspreiding door het hele land

Een sporttas, mok, jaarkalender of flesopener, het zijn typisch van die hebbedingetjes die niet in de prullenmand belanden, zoals mensen wel doen met ander reclamemateriaal. Dat is de crux van het relatiegeschenk. Hooguit laten mensen het per ongeluk ergens liggen, of geven ze het weg. Maar ook dan krijgt zo'n gebruiksvoorwerp vaak weer een nieuwe bestemming, terwijl het bedrijfslogo er trots op blijft staan. Was dit voorheen meestal een pen of aansteker, tegenwoordig lopen de soorten cadeautjes uiteen. Wie een partij bestelt, kan er kwistig mee strooien onder zijn relaties. Op die manier verspreidt je naam zich over het land, op de meest onverwachte plekken.



Hoe gaat dat in zijn werk?

Een voorbeeld: wanneer een bierbrouwer uit Enschede de tanks van een rockcafé in Haarlem komt vullen, is er altijd ruimte voor een praatje en een bak koffie. Dan worden er zo nu en dan relatiegeschenken uitgewisseld. De chauffeur van de tankwagen is door zijn pennenvoorraad heen en krijgt een handvol toegestopt van de horeca-ondernemer. "Hier, dan heb je een voorraadje". Op die pennen staat natuurlijk de bedrijfsnaam. De chauffeur gaat op andere plekken weer pennen achterlaten en op een dag ziet een muziekliefhebber uit pakweg Maastricht die een weekendje Haarlem heeft gepland, dat daar zich een rockcafé bevindt.

Passende en inspirerende relatiegeschenken

Natuurlijk is dit een specifiek voorbeeld, maar dit is wel hoe het gaat - laat staan als je als ondernemer duizend pennen verspreidt. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor andere relatiegeschenken. Idealiter kies je het soort relatiegeschenk aan de hand van de branche waarin je actief bent. Een boekhandel verspreidt dus boekenleggers. Als autodealer denk je aan auto-accessoires zoals een ijskrabber of carcharger (oplader). Als houthandelaar deel je rolmaten of duimstokken uit. Een sportschooleigenaar kan zijn logo mooi in de reeds genoemde handdoeken laten borduren. En run je een bedrijf als wandelgids, dan geef je bedrukte rugzakken weg. Zo inspireer je de ontvanger ook nog!



Ondertitels en meer informatie

Nog een belangrijke tip, want niemand kan iets met summiere informatie op het relatiegeschenk. Behalve de bedrijfsnaam en het logo moet er een ondertitel zijn. Dus zet je als keuken-installateur Jan de Vries niet alleen 'Jan de Vries' op een setje pannenlappen, maar in ieder geval het woord 'keuken-installateur' en het liefst nog iets als 'uw specialist in het inbouwen van keukens en apparatuur'. En natuurlijk een website of telefoonnummer. Het is een gemiste kans als je dat nalaat.



Investeren in relatiegeschenken is aftrekbaar

Er zijn wel enkele voorwaarden, maar over het algemeen zijn de kosten die je maakt om een partij relatiegeschenken te bestellen, aftrekbaar van de belasting. Dat geeft eigenlijk al aan dat het als investering gezien wordt. Je investeert in naamsbekendheid en een deel van de winst die dat oplevert, zet je gewoon weer apart voor een nieuw item, want op een gegeven moment heb je dat keycord wel genoeg verspreid en wordt het tijd voor iets nieuws. Dat maakt het uitzoeken van die spulletjes ook zo leuk: op wat voor gadget zal ik nu weer eens onze bedrijfsnaam laten drukken? En hoe zullen onze relaties daarop reageren?



Dubbel scoren met duurzaamheid

Tot slot: denk eraan dat je met duurzaamheid altijd goed scoort. Dit is inmiddels een breed gedragen streven, waar bijna elk bedrijf graag goede sier mee maakt. Gelukkig zijn er - klik maar op de links bovenin dit artikel - genoeg voorbeelden van op duurzame wijze vervaardigde relatiegeschenken, van dito materialen zoals bamboe of gerecyclede stoffen. Wie niet alleen iets weggeeft, maar daarbij ook nog rekening houdt met het voortbestaan van onze planeet, scoort dubbel!