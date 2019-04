Ondertekening koopovereenkomst WoZoCo

Dinsdagochtend vond de ondertekening plaats van de koopovereenkomst van het WoZoCo. Dit gebeurde om 09.00 uur in de B&W kamer van het Stadskantoor in Volendam. Op 20 juni 2018 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met De Vooruitgang, de Wooncompagnie en de Zorgcirkel om de ontwikkeling van een Woonzorgcomplex in de Broeckgouw mogelijk te maken.