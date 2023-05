Bedrijf in beeld

Oneindig caravanassortiment bij Marsman Caravans en Recreatie

In de imposante showroom van Marsman Caravans en Recreatie staan steevast ruim 150 caravans op voorraad. Onder meer alle modellen van gerenommeerde merken als Adria, Dethleffs en Kabe zijn standaard te bewonderen in Mijdrecht. ,,In september wordt daar het merk Hobby aan toegevoegd”, zegt eigenaar Brian Marsman met gepaste trots. Naast het uitgebreide assortiment onderscheidt de kampeerspecialist zich door zijn uitstekende service en deskundig advies: ,,Wederzijds vertrouwen is het allerbelangrijkste. En daar gaan we ver voor.”

Veel Volendammers weten Marsman Caravans en Recreatie inmiddels te vinden. Dat blijkt niet zonder reden: ,,Ik heb me laten vertellen dat mensen uit Volendam kiezen voor kwaliteit”, zegt Brian Marsman lachend. ,,Maar wat voor ons nog belangrijker is, is de hechte band die we opbouwen met onze klanten. Het gevoel van vertrouwen is cruciaal bij de aanschaf van een caravan of camper. Mensen ervaren veel meer emotie bij het aankoopproces van een caravan dan bij bijvoorbeeld een auto. Ze komen bij ons om geluk te vinden. Wij weten als geen ander hoe belangrijk vakantie voor de klant is. Daarom zorgen we voor verbondenheid en nauw contact.” Als voorbeeld van de extra stap die Marsman Caravans en Recreatie zet voor de klant stipt Brian misschien wel het belangrijkste aspect aan: ,,Wanneer je op reis gaat met een caravan wil je doen met een veilig gevoel. Stel bijvoorbeeld dat je reist met een baby – daarvoor is een caravan of camper uitermate geschikt – dan wil je ze met een gerust hart naar bed kunnen brengen. Wij adviseren per klant wat voor hen de beste en veiligste manier is om te reizen. En indien gewenst leveren en monteren we de toepassingen natuurlijk ook.”

Voor iedere portemonnee

Hoewel Marsman Caravans en Recreatie gericht is op de luxere merken caravans en campers, bevat het assortiment tevens een flinke voorraad instapmodellen. ,,Daarnaast hebben we altijd een ruime selectie occasions staan. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die naar een caravan of camper zoekt bij ons kan slagen. Of het nu gaat om een jong gezin met kinderen of een gepensioneerd echtpaar: de gedroomde caravan staat bij Marsman.” Het is om diezelfde reden dat de kampeerspecialist ook niet één specifieke doelgroep heeft. ,,Er komen hier jonge gezinnen die zoeken naar een caravan met stapelbed tot mensen die net twee dagen met pensioen zijn en eindelijk hun gedroomde caravanrondreis kunnen gaan maken. Wij mogen daaraan bijdragen. Ik heb dus eigenlijk een ontzettend leuke baan. Iedereen komt hier altijd hartstikke vrolijk binnen!”

"Genieten van een kopje koffie in huiskamersetting en voor je het weet is je caravan alweer klaar voor het volgende avontuur"

Onderhoudsservice

Naast de verkoop én verhuur van caravans en alle toebehoren biedt Marsman Caravans en Recreatie ook onderhoudsservice. ,,We beschikken over een werkplaats met vier caravanmonteurs”, vervolgt Brian. ,,Bij ons kan je voor letterlijk al het onderhoud aan de caravan terecht. Voor de camper geldt dat we alles doen, behalve motorisch onderhoud. Wat we dus doen reikt van schadewerk tot installatie van nieuwe segmenten.” Een andere service die Marsman biedt is die van het VIP-membership. Brian: ,,Die extra dienst hebben we een paar jaar terug in het leven geroepen. Voor een bepaald bedrag per jaar kan de klant rekenen op wat meer privilege. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in een onderhoudsbeurt waar de klant op kan wachten. Gezellig hier in huiskamersfeer een kopje koffie nuttigen, nog even een ronde langs de nieuwste Kabe-caravans en voordat je het weet is je caravan alweer klaar voor het volgende avontuur.”

Familiebedrijf

Marsman Caravans en Recreatie staat inmiddels al jaren te boek als één van Nederlands grootste caravanspecialisten. Toch begon het familiebedrijf in de jaren ’90 bescheiden. ,,Mijn ouders hebben het bedrijf opgericht in 1997”, herinnert Brian. ,,We zijn inmiddels drie locaties verder én mijn broer Barry en ik hebben het stokje overgenomen van onze ouders.” Na een grootse verbouwing is de voormalig autoshowroom volledig ingericht als caravanshowroom. ,,Met ingang van september dit jaar mogen we ons assortiment uitbreiden met het merk Hobby Caravans. Daar kijk ik persoonlijk enorm naar uit. Er is een grote groep kampeerders die trouw is aan het mooie merk Hobby. Deze nieuwe mijlpaal brengt ons in de gelegenheid ook die groep te bedienen.”

"Het is dat ik niet mee kan op de vakantie zelf, anders had ik dat ook gedaan"

Vertrouwen

Met ruim 25 jaar ervaring is Marsman Caravans en Recreatie een gevestigde naam in de kampeerderswereld. Die status is echter niet aan komen waaien: ,,We gaan ver om het vertrouwen van de klant te winnen. Voor mensen die nog twijfelen of een caravan wel echt iets voor hen is bieden we bijvoorbeeld mogelijkheid een caravan te huren. We hebben een serie mooie, nieuwe caravans staan voor de verhuur. Het zijn niet de vlaggenschepen van bijvoorbeeld Kabe, maar uiteraard zijn ze wel van alle gemakken voorzien.” Brian zweer bij kamperen, het is onderdeel van zijn identiteit. ,,Uiteindelijk raakt iedereen overtuigd van de onvergetelijke tijd die een caravan of camper je brengt. Op je eigen tempo met je gezin, in de natuur de wereld verkennen. Wat is er mooier dan dat?” Brian is zo enthousiast over caravans en kamperen dat het zelfs voorkomt dat hij tijdens vakanties bij klanten op visite eindigt. ,,Een tijdje terug kwam ik een klant tegen in Italië. Ik ben dan ontzettend benieuwd naar hoe zij hun nieuwe caravan ervaren. Het zou een gezellige middag worden. We doen er alles aan om te zorgen dat de klant vertrouwd en met een veilig gevoel op vakantie gaat.” Brian besluit lachend: ,,Het is dat ik niet mee kan op de vakantie zelf, anders had ik dat ook gedaan!”

Marsman Caravans en Recreatie is gevestigd op de Handelsweg 4 in Mijdrecht. Ga voor meer informatie naar www.marsmancaravans.nl of mail info@marsmancaravans.nl. De showroom is geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bezoek het Youtube kanaal van Marsman Caravans.