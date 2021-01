HUID IN BEELD

Ongewenste haargroei in het gelaat of op het lichaam?

Gelukkig kunt u hier door middel van laserontharing van af komen.

Vaak genoeg treffen wij mensen in de kliniek die vragen hebben over de mogelijkheden van laserontharing. Nu zijn er vandaag de dag ook veel type ontharingssystemen op de markt. Hoe zie je nu nog door de bomen het bos?

Bij definitieve ontharing is het belangrijk dat er met een laser wordt behandeld, en niet met een IPL-systeem. Dit komt omdat een IPL-systeem te zwak is om de haren voldoende te kunnen vernietigen voor het definitief verwijderen van haargroei. Daarnaast kan de behandeling met IPL op een donkere of getinte huidskleur gevaarlijk zijn omdat het de natuurlijke pigmentatie van de huid kan beschadigen. Voor permanente ontharing is een behandeling met laser de beste optie, maar het is wel belangrijk dat de laser past bij uw huidtype. Zo bestaan er lasers voor de lichte huid en de donkere huid waardoor het tegenwoordig mogelijk is om alle huidskleuren effectief te behandelen.

Pijnlijk? Mwah, dat valt mee!

De behandeling voelt aan als kleine speldenprikjes en wordt eigenlijk altijd goed verdragen. Ook na de behandeling heeft u vrijwel geen last van de behandelde huid. De weken na het starten van de eerste laserbehandeling merkt u al dat de haargroei vertraagt en heeft u eigenlijk direct al profijt van de behandeling. In totaal zijn er gemiddeld zes behandelingen nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Wist u dat de winter het ideale moment is om te starten met een laserontharing? De reden hiervoor is dat u dan tussentijds geen rekening hoeft te houden met de zon én dat u natuurlijk in de zomer al kunt genieten van een gladde huid zonder stoppeltjes!

Naast het feit dat het natuurlijk mooi is, zien we zien ook veel mensen waarbij we laserontharing toepassen om andere redenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ingegroeide haartjes (bijvoorbeeld de baardstreek) of mensen die veel last hebben van een geïrriteerde huid na het scheren. Daarnaast kan de huid als reactie op epileren pigment aanmaken, waardoor er bijvoorbeeld een donkere waas op de huid ontstaat. Ook hierbij kan laserontharing een uitkomst bieden. Bij ontsierend of ongewenst haar in het gelaat wordt de laserbehandeling in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Het is raadzaam om hiervoor contact met hen op te nemen.



Hebben wij u enthousiast gemaakt?

Bij ontsierend of ongewenst haar in het gelaat wordt de laserbehandeling in veel gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. Het is raadzaam om hiervoor contact met hen op te nemen.