Online foto’s van kinderen plaatsen na een (echt)scheiding?

In de huidige tijd komt het ontzettend veel voor dat ouders foto’s of filmpjes van hun kind of kinderen op social media (zoals Facebook, YouTube en Instagram) plaatsen. De meeste ouders zijn ontzettend trots op hun kind en willen hun kind graag delen met de rest van de wereld. Begrijpelijk, maar enige voorzichtigheid bij deze plaatsing is wel geboden.

In de meeste gevallen geldt dat het kind zelf niet op de hoogte is van het online plaatsen van een foto. Dit speelt voornamelijk bij (zeer) jonge kinderen. Voor het plaatsen van de foto is in die gevallen ook geen toestemming gegeven. Tot de leeftijd van 16 jaar beslissen de ouders of zij willen dat er foto’s van hun kind op social media worden geplaatst of niet.

Op het moment dat een foto op social media wordt geplaatst, wordt vrijwel altijd een licentie verleend om deze foto te mogen gebruiken en te mogen verspreiden. Hierdoor is er geen zicht meer op waar deze foto terecht kan komen en voor welk doeleinde deze foto kan worden gebruikt. Juist dit is vaak het punt waar discussie tussen gescheiden ouders over ontstaat.

De vraag die in dit verband dan ook met regelmaat aan mij gesteld wordt, is: heb je toestemming van de andere ouder nodig om een foto van het betrokken kind online te plaatsen? Het antwoord op deze vraag is: ja. Wanneer ouders van elkaar zijn gescheiden en beiden ouders het wettelijk gezag over hun kind hebben, alsdan dienen beide ouders hun toestemming te geven voor het online plaatsen van een foto of filmpje van hun kind. Als een ouder zonder toestemming van de andere ouder tóch online een foto van het kind plaatst, alsdan kan de andere ouder aan de rechter verzoeken om de andere ouder te bevelen om tot verwijdering van de foto over te gaan.

In het verleden is een dergelijk verzoek al een aantal keer bij de rechtbank voorgelegd. Bij deze verzoeken heeft de rechter geoordeeld dat een kind geen belang heeft bij het plaatsen van een foto op social media en het kind recht heeft op privacy. Het is ook voorgekomen dat de rechter een dwangsom heeft gekoppeld aan de beslissing om tot verwijdering van het beeldmateriaal over te gaan.

Ter voorkoming van een eventuele gerechtelijke procedure en/of verslechterde verstandhouding, is het zeer verstandig om met elkaar in gesprek te gaan en om te luisteren naar elkaars bezwaren en wensen.

Jenny de Boer