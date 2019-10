Online koffers bestellen

Wanneer je op reis gaat is het van belang dat je een goede koffer hebt om mee te nemen. Dit maakt het reizen een stuk gemakkelijker en het zorgt ervoor dat je bagage goed beschermd is. Zo komt alles heel over. Koffers zijn er in verschillende soorten, maten en kleuren. Enorm veel keus dus. Kijk maar eens in het assortiment van Travelbags, deze partij biedt veel verschillende koffers aan. Van trolleys tot grote koffer, ze hebben het allemaal. Wil je meer weten over de verschillende koffers? Wij vertellen het je graag.

Een harde of een zachte koffer?

Tussen de verschillende soorten koffers zit veel verschil. Zo heb je harde en zachte koffers. Als je de koffer meeneemt op vakantie, kun je het beste een harde koffer meenemen. Een harde koffer beschermd de bagage namelijk beter dan een zachte én is makkelijker af te sluiten met een slot dan een zachte koffer. Neem je de koffer mee in de auto? Dan is een zachte koffer aan te raden. Deze past vaak gemakkelijker in een auto.</p>

Afmetingen

Bij het aanschaffen van een trolley is het noodzaak om goed op de afmetingen te letten. Niet iedere trolley is geschikt als handbagage en het zou natuurlijk zonde zijn als de trolley te groot blijkt. Heb jij een geschikte koffer gevonden? Dan kun je deze gemakkelijk en snel online bestellen bij Travelbags. Als je bij deze partij je bestelling voor 23:59 uur plaatst, dan ontvang je hem de volgende dag al thuis. Wanneer je bestelling minimaal €20 bedraagt, is de verzending ook nog eens geheel gratis! Niet zeker over je aankoop? Travelbags biedt de mogelijkheid om gratis te ruilen en retourneren.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de koffers van Travelbags of wil je meer weten over een specifieke koffer? Neem dan gerust contact op met de klantenservice. Zij helpen je graag verder met het uitzoeken van jouw ideale koffer.