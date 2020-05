Partner content

Online shoppen én lokale ondernemers ondersteunen

De corona crisis, je kan er helemaal niet omheen. De crisis heeft ons allemaal geraakt, zowel persoonlijk en werk gerelateerd. Leuke activiteiten worden afgezegd, school voor jongeren werd stilgezet en alles wat óh zó normaal leek, is opeens heel bijzonder. Maar zeker op financieel gebied is dit voor sommigen van ons een grote klap geweest. Veel ondernemers zijn de dupe van de pandemie. Mensen letten meer op hun geld, gaan de deur niet uit om wat leuks te doen en beperken het aantal bezoeken aan de winkels.

Van offline naar online

De winkelstraten hebben er nog nooit zo leeg bijgestaan. Het was een gek beeld alle lege terrassen en mensen zonder winkeltassen. Ondertussen komt het normale leven steeds weer meer op gang. Toch heeft het een flinke impact gehad op ons koopgedrag. We gingen niet even snel naar de kledingwinkel om een leuke broek te halen. Nee, al onze aankopen gingen zo goed als online. Afgelopen maanden is er onwijs veel online geshopt, van huis-tuin-en- keuken artikelen naar (sport)kleding en schoenen. Mensen dachten wel twee keer na voordat ze de deur uitgingen. Het offline kopen is dus nog meer verplaatst naar het online kopen. Gelukkig dat die mogelijkheid er nog is, anders hadden we echt een gebrek aan bepaalde spullen!

Door de massale aankopen via de online platformen, zijn er ook voordelen voor klanten bijgekomen. Zo weten ze bijvoorbeeld zeker of producten nog leverbaar zijn. Je hoeft niet op je fiets te stappen, naar de winkel te gaan, de hele winkel door te zoeken om erachter te komen dat het artikel op is. Ook spelen veel online winkels in op kortingscodes. In de fysieke winkel kan je bij de kassa niet willekeurige getallen opnoemen om 10% korting te krijgen. Op het internet kan je echter vaak kortingscodes vinden. Als je opeens veel tijd hebt voor een verbouwing, komt de VidaXL kortingscode goed van pas. Of ben je net mama/papa geworden of ken je iemand die pas een kleine heeft, dan is de Prénatal kortingscode erg geschikt. Zoals je ziet komen er toch een paar voordelen bij kijken.

Verder heeft de verplaatsing van offline naar online shoppen ertoe geleidt dat veel meer ondernemers zich extra op online klanten ging richten. Als je eenmaal niet offline mensen tevreden kan houden, dan moet je wel meer aandacht aan de online platformen besteden. Dit gebeurt door middel van een eigen webshop of webpagina. De meeste ondernemers zijn ook erg actief op social media geworden. Veel eigenaren van (kleine) bedrijven gingen zichzelf online promoten, bijvoorbeeld door het gebruik maken van winacties of challenges. Zo verliezen ze het contact niet met de klanten en zijn ze nog steeds actief in de ogen van de klanten. Aldus kunnen ze hun imago verbeteren en naamsbekendheid vergroten.

Service

Omdat er zo ontzettend veel besteld wordt, kan het soms zo zijn dat het wat langer duurt dat je pakketje geleverd is. Maak je je hier alsjeblieft niet druk om. De mensen die ervoor zorgen dat wij de juiste bestelling zo snel mogelijk binnenkrijgen zullen het druk genoeg hebben deze periode. De meeste webshops geven al aan dat de bestelling iets later kan komen dan dat we normaal gewend van het bedrijf zijn. Zowel het sorteren van de juiste bestellingen voor het bedrijf zelf is een grote klus, maar ook postbedrijven liggen niet stil. Met een beetje geduld en een beetje respect naar de werknemers toe komen we al een heel eind samen.

Hoe zit het dan met thuis-services? Stel, je hebt internetaansluiting nodig die verplicht door een monteur geïnstalleerd moet worden, hoe gaat dat dan in zijn werk? Over het algemeen melden de bedrijven die over monteurs beschikken, zoals KPN of klusbedrijven, dat er zoveel mogelijk vanuit de klant zelf gedaan moet worden. Er worden handleidingen meegegeven om kleine problemen op te lossen. Er zijn echter ook problemen die echt handmatig door een monteur opgelost moeten worden. De monteur mag dan wel langskomen. Om toch de veiligheidsmaatregelen te treffen wordt er gevraagd 1,5 meter afstand te houden met de monteur en hem/haar zo veel mogelijk met rust te laten.

Het kan ook zo zijn dat je juist naar een monteur toe moet, zoals met een kapotte fiets of auto. Dit is ook nog steeds mogelijk. Je moet wel van te voren laten weten dat je langs wilt komen, zodat er niet te veel mensen tegelijk bij de vestiging zijn. Ook daar houd je anderhalve meter afstand met de werknemers. Het is slim om wat extra informatie te verschaffen over hoe het precies bij de vestiging in zijn werk gaat. Via hun websites of via contactgegevens kan je op de hoogte blijven van de gang van zaken. Je kan dus gewoon geholpen worden, maar het vraagt wat meer oplettendheid en zorgzaamheid van ons allemaal.

Support your locals

Maar niet iedereen kan succes halen uit de massale online aankopen van mensen. Grote vestigingen en landelijke bedrijven krijgen niet de grootste financiële klap. Nee, de kleine ondernemers vrezen echt voor hun baan. Denk hierbij aan onze cafés, restaurants, rijscholen en particuliere kappers en dierenwinkels. Velen van hen zijn al failliet of zitten tegen hun faillissement aan. Maar met jouw hulp kunnen ze hun hoofd boven water houden. De hashtag #supportyourlocal is je misschien niet voorbij gegaan. Door af en toe iets in Volendam te bestellen bij een lokaal restaurant of door toch iets te kopen bij dat vrouwtje met haar eigen kledingwinkel help je hun al een hele hoop. Als iedereen dat een keer zou doen, zou dat al een veel schelen.