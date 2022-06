Partner content

Online shopping trends 2022

Het jaar 2022 is in vele opzichten anders dan de voorgaande jaren. Na lange periodes met lockdowns en verplichte sluitingen zijn winkels en bedrijven inmiddels weer open. Zij hebben in de laatste twee jaar veel concurrentie gekregen van online shops en bedrijven die hun diensten online aanbieden. Het koopgedrag van consumenten is tijdens de pandemie verandert en er zijn ook in ons land nieuwe shopping trends ontstaan. Vooral het contactloos winkelen en mobiel betalen heeft door voorzorgsmaatregelen een grote vlucht genomen en dat is ook terug te zien in de trends.

Producten persoonlijk laten verpakken

Het lijkt erop dat steeds meer consumenten hun online aankoop graag persoonlijk verpakt willen ontvangen. En dan bedoelen we niet dat ze verpakt zijn door een mooie man of vrouw maar dat ze bezorgd worden in een verpakking die de ontvanger mooi vindt. Dit is natuurlijk een erg leuke extraatje als je als klant een artikel als cadeau besteld of graag jezelf verrast. Als ondernemer kun je jouw klanten met een persoonlijke verpakking laten zien dat je luistert naar hun wensen en door dat op een duurzame manier te doen sla je twee vliegen in een klap. Zo laat je jouw klanten zien dat je hen de best mogelijke online shopping ervaring te bieden hebt. Wat klanten vinden van webwinkels die deze manier van verpakken te bieden hebben lees je op Reviewsbird NL.



Duurzaamheid en klimaat als trend

Online shoppen en e-commerce worden steeds populairder maar ook vragen steeds meer klanten zich af hoeveel impact dit soort bedrijven op het klimaat hebben. Zij houden scherp in de gaten wat een online shop doet om duurzaam te zijn en kiezen uiteindelijk voor die webwinkels die daar het beste in zijn. Deze trend is tijdens de pandemie ingezet en zet in 2022 door. Een goede internet onderneming is bijna verplicht om recyclebaar verpakkingsmateriaal te gebruiken om hun producten te versturen. Ook kiezen steeds meer online shops voor bezorgingen in grote steden met voertuigen die minder impact hebben dan traditionele voertuigen. De fietskoeriers van FedEx en andere bedrijven zijn daar een goed voorbeeld van.



Het gebruik van augmented en virtual reality

Steeds vaker wordt er tijdens online shopping gebruik van een of beide nieuwe manieren om producten te verkopen. Dat is ook begrijpelijk omdat het aantal klanten dat augmented Reality gebruikt blijft toenemen. Er zijn inmiddels online modemerken die hologrammen van modellen gebruiken om hun mode en accessoires te laten zien. Weer andere aanbieders gebruiken AR om producten zoals bankstellen of kasten virtueel bij consumenten thuis neer te zetten zodat zij precies kunnen zien of het nieuwe meubel wel in hun interieur past.

Mobiel betalen is een trend maar wat is het precies?

Het mobiel betalen is ook aan een echte opmars bezig. Met je mobiele telefoon kun je tegenwoordig via Apple Pay, Samsung Pay en Google Pay contactloos betalen. Al je bankgegevens en creditcards staan in je mobieltje opgeslagen en om ergens te betalen hoef je niets anders te doen dan je telefoon tegen de betaalautomaat te houden. Het is een nieuwe veilige manier van betalen, je hebt geen cash meer nodig en bent sneller klaar bij de kassa. Dat is niet alleen positief voor de mensen in de rij maar ook voor de winkels want zij kunnen meer transacties per uur uitvoeren.