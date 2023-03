‘Ons moppie is niet meer’

Afgelopen zaterdag werd Volendam in rouw gedompeld, vanwege het overlijden van de 20-jarige Sarah Veerman. De jonge vrouw stierf tijdens haar skivakantie in Serfaus (Oostenrijk) nadat zij onder een lawine belandde.

Sarah woonde in Amsterdam en was regelmatig te vinden bij haar opa Gerrit en oma Riny in Volendam. Haar vader Danny Veerman geniet -mede door zijn werk als advocaat- redelijk wat bekendheid in het dorp. Hij plaatste op Facebook een kort, emotioneel bericht. Hij schrijft dat Sarah ,,een klein stukje tiefschnee pakte en werd verrast door een lawine. Wat zijn we ontzettend verdrietig. Ons moppie is niet meer.” Volgens haar vader was Sarah gelukkig en verliefd de afgelopen maanden. „Dat geeft ons wat troost.” Veerman bedankt vervolgens iedereen voor hun medeleven. Ook onder het bericht worden veel condoleances geplaatst.

Volgens de Oostenrijkse media belandde Sarah in een lawine, die ze hoogst waarschijnlijk zelf heeft veroorzaakt door buiten de piste in diepsneeuw te gaan skiën. Er was ook een Amerikaanse skiër betrokken, maar die bleef ongedeerd. Vrijdagochtend werd de lawine gemeld, kort hierna gingen tientallen mensen op zoek naar Sarah. Ook twee helikopters en drie lawinehonden werden ingezet. De skiester had volgens Ski Informatie geen lawinepieper mee. Dezelfde middag is haar levenloze lichaam onder twee meter sneeuw gevonden. Zo kwam er wederom een abrupt en zeer triest einde aan een veel te kort leven.