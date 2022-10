Ons Pogen bestaat 75 jaar

Het is érg wennen zo… zónder Gré! Uitgerekend in het jaar dat toneelvereniging Ons Pogen 75 jaar bestaat heeft ze, na een slopende ziekte, een enkele reis naar Boven genomen.

Pé stond haar al op te wachten. “Waar blééf je nou?” hoorde ik hem nog roepen. “Ik ben aan mijn laatste hoofdstuk bezig van een nieuw toneelstuk, maar ik kom er niet uit! ”HEMELS!” heet het. Jij bent nog jong, jij weet vast wel een pakkend slot te bedenken, Greetje!” “Ik ben nog té jong, Pé! Ik wilde nog helemaal niet!” zuchtte Gré, terwijl ze verdrietig naar beneden keek. “Ik had een mooi toneelstuk kláár staan, want Ons Pogen bestaat 75 jaar en dat kan nou dus niet gespeeld worden, want ík zit hier en zullie binne dáár! ”OEVEROPIG!” heette het! “Ja, zei Pé, met een grimlach, dan had je het maar een ándere titel moeten geven! Maar ”the show must go on”, meid. We kunnen hier óók nog best wel iets leuks met elkaar maken hoor. Cor is er en de Jannen, Jootje en Jopie, Gezina en Neel, Klaas en Henk en Gerrit, niet te vergeten! Genoeg volk voor een lach en een traan. Beneden moeten ze het nou maar zónder jou redden hoor! Ze kunnen altijd nog een kinderstuk gaan spelen!””

En zo geschiedde. Het is erg wennen zo…zónder Gré, maar inderdaad ”the show must go on”, zei onze oude leermeester Pé vroeger altijd al. En dus gaan we komend weekend álle kinderen van Volendam, in de leeftijd vanaf 4 jaar vermaken met een spannend, komisch, toneelstuk over een jongen met héle grote oren, die gepest wordt! Hij woont in Lachland, achter een Geheimzinnige Poort, waar een boze heks het dorp heeft betoverd, waardoor er niet meer gelachen kan worden. Hoe dit dan weer afloopt kunnen jullie komen bekijken op zondag 30 0ktober in de PX om 13.00 uur, 15.00 uur of 17.00 uur. We spelen voor het eerst zónder Gré, maar ze kijkt méé! Zéker weten!

A.H.A.