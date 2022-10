Ontdek de connectie tussen de Halve Maen en Mondriaan, New York en Edam-Volendam

Tijdens de Kunstmaand Edam-Volendam in oktober staat het schip de Halve Maen in het teken van de verbanden die er zijn tussen de Halve Maen, Mondriaan, New York en Edam-Volendam. Bezoekers kunnen deze connectie beleven, zien én horen. Door middel van het museumschip zelf dat barst van de verhalen, Mondriaans’ ‘Victory Boogiewoogie’, en een avond vol jazz aan boord van het schip in samenwerking met Harry Hulskemper en Radio Dwars.

Zonder de Halve Maen geen New York

Vrijwilliger op de Halve Maen Guido vertelt: “Al sinds 1989 is het de missie van de Stichting Vrienden van de Halve Maen om de Nederlandse bijdrage aan de maritieme wereldgeschiedenis weer te geven. Dat doen we op culturele en educatieve wijze met het replica-schip. We kunnen niet genoeg benadrukken wat voor een belangrijke rol de Nederlandse scheepsbouw, scheepvaart en scheepsvaartkunde heeft gespeeld in de wereld in de zeventiende eeuw. Zowel in de handel als in de ontdekkingsreizen."

Zo stond de Halve Maen aan de basis van het huidige New York. Guido vervolgt enthousiast: “En de beroemde Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan stond op zijn beurt weer aan de basis van de weergave van het ‘vrije New York’. Zijn Victory Boogie Woogie kan gezien worden als een meesterwerk van muzikale binaire en toepasbare kunst in het hedendaagse leven. Kortom, zonder de Halve Maen geen New Amsterdam. Zonder New Amsterdam geen New York.’

Jazz aan boord

Tijdens de kunstmaand in oktober worden deze verbanden naar voren gebracht zodat bezoekers kunnen zien hoe verleden en heden samenkomen en welke rol Nederlanders in dit alles speelden. Op vrijdag 30 september wordt hier met muziek een bijzondere draai aan gegeven. Dan draait Radio Dwars van 18:00 tot 20:00 jazz aan boord van het schip. Jazzliefhebbers Marcel Buijs, Ringo Maurer en Peter Tol zullen dan de klanken die het schilderij weergeeft en oproept tot leven brengen met hun favoriete platen. Enthousiastelingen zijn van harte welkom aan boord.

Verwevenheid

Guido’s enthousiasme is aanstekelijk: “Dit schip ligt hier niet zomaar. Het heeft een grote verwevenheid met de omgeving Edam-Volendam en het is niet onwaarschijnlijk dat het ooit in deze omgeving is gebouwd. Deze memorabele feiten maken het schip uniek en het bezoeken waard tijdens de Kunstmaand Edam-Volendam in oktober!”

kunstmaandedamvolendam.nl