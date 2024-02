Experts in geotechnisch bodemonderzoek

Ontdek een veelzijdige carrière bij Lankelma

Lankelma is een familiebedrijf dat al 127 jaar actief is in bodemonderzoek en geotechniek. In 2021 betrokken we een gloednieuw hoofdkantoor in Purmerend, maar onze projecten bevinden zich in heel Nederland. Met ons werk staan we letterlijk aan de basis van vele mooie (bouw)ontwikkelingen. In opdracht van lokale overheden, grote aannemers en constructiebureaus voeren we bodemonderzoek uit en vertalen onderzoeksgegevens naar advies. Dat doen we met eigen materieel en eigen mensen. Daar zijn we trots op!

Voor diverse binnen- en buitendienstfuncties zoeken wij nieuwe collega's.

Ervaring niet vereist, motivatie wel

Bij Lankelma ingenieursbureau geloven we dat ervaring niet de enige weg naar succes is. Als je gedreven bent om te leren en te groeien, hebben wij een plekje voor jou.

Heb je geen ervaring met de functies die hieronder zijn beschreven? Geen probleem, wij leiden je intern op totdat je geheel zelfstandig je functie kan vervullen.

Wij zoeken:

• 2D-Tekenaar/Dataverwerker

Je bereidt werk voor en zet ruwe data uit het veld om in sondeergrafieken en rekenbestanden.

• Sondeermedewerker

Je assisteert de sondeermeester bij sondeerwerkzaamheden.

• Adviseur Geotechniek

Je houdt je bezig met geotechnische vraagstukken, voert geotechnische berekeningen uit, adviseert en voert overleg met klanten.

• Projectmanager landmeten

Jij leidt de afdeling Landmeten. Je adviseert, plant, coördineert, stuurt aan en ziet toe op veiligheid en kwaliteit.

• Boormeester

Je voert mechanische boringen uit op verschillende locaties in Nederland.

Waarom werken bij Lankelma?

Afwisselend en uitdagend: Geen dag is hetzelfde bij Lankelma. Of je nu op kantoor werkt als technisch tekenaar of je werk uitvoert met een machine in de buitendienst, je komt altijd nieuwe uitdagingen te-gen die je vaardigheden en kennis uitbreiden.

Diversiteit aan opdrachtgevers: Onze klantenkring omvat kleine overheden, grote aannemers en constructiebureaus. Dit betekent dat je de kans krijgt om aan verschillende projecten te werken en waardevolle kennis op doet in de volledige breedte van onze sector.

Interne opleidingsmogelijkheden: Bij Lankelma investeren we in onze medewerkers en kun je geld verdienen én leren tegelijkertijd. Ook als je nog compleet onbekend bent met ons vak. Onder de hoede van onze doorgewinterde professionals leren we jou de fijne kneepjes van ons vak. Ook bieden we de kans om je groot rijbewijs en diverse certificaten te behalen en motiveren we doorgroeien naar andere functies.

Flexibiliteit: We begrijpen dat iedereen verschillende behoeften en voorkeuren heeft. Daarom bieden we de mogelijkheid om je rol aan te passen aan jouw interesses en vaardigheden. Denk daarbij aan het rouleren tussen verschillende machines of werkzaamheden.

Teamspirit: Bij Lankelma zijn we één grote familie. Ons diverse team bestaat uit mensen van 20 tot 69 jaar die prettig samenwerken en elkaar ondersteunen. En bovendien, wat is beter dan samen lunchen met broodjes van de zaak?

Ons werk

Als expert in sonderen, grondboren en landmeten, meten en monitoren wij de stabiliteit en scheefstand van de grond voor bouw, renovatie en infrastructurele projecten. Dat doen we op het water, het spoor, op hellend terrein, in kelders en diverse andere ondergronden. Daartoe zetten we onze eigen state-of-the-art materieel en apparatuur in. Op kantoor werken we de digitale sondeergegevens uit tot een grafiek die de gelaagdheid, draagkracht en stabiliteit van de grond in beeld brengt die we onder meer gebruiken voor funderingsadvies. Voor een volledig geotechnisch onderzoek voeren we grondboringen uit. Door onderzoek en laboratoriumanalyse van geroerde en ongeroerde monsters bepalen we exact de samenstelling, consistentie, sterkte en stijfheid van elke bodem. Ook voeren wij regelmatig grondboringen uit om informatie over grondwaterstanden in te winnen.

Word onderdeel van ons team

Versterk ons team in de rol die jou past en ontdek de bijzondere wereld van bodemonderzoek waar elke dag nieuwe uitdagingen en kansen biedt. Belangstelling? Neem contact met ons op en ontdek hoe jij kunt bijdragen aan de toekomst van Lankelma en de bouw- en infrasector als geheel. Kijk voor uitgebreide functieomschrijvingen op lankelma.nl/vacatures/ en neem bij interesse of vragen contact op met Anne Lankelma via 0299-411011. Direct solliciteren kan via info@lankelma.nl. We horen graag van je!