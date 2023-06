Handballers KRAS/Volendam voelen zich in eerste finale benadeeld door arbitrage

Ontgoocheling en frustratie

De handbalmannen van KRAS/Volendam zijn in de finale om de landstitel de underdog, maar veertig minuten lang gingen ze zondagmiddag in de eerste wedstrijd van de best-of-three aan de leiding in Sittard tegen favoriet Lions. Enkele technische fouten en een rits arbitrale beslissingen die negatief uitvielen, leidden tot ontgoocheling, frustratie en een 28-25 verlies. ,,We hebben het zelf weggegeven, maar we werden ook moedeloos van de beslissingen van de scheidsrechters, die veel vaker in ons nadeel waren”, baalde Tim Roefs na afloop. Hij was ook strijdbaar. ,,Maar we pakken ze thuis en dan komt het aan op een derde wedstrijd.”

Door Eddy Veerman

De handballers van Volendam, vlak voor tijd op achterstand en in ondertal, tegen Lions.

Tien jaar geleden werd KRAS/Volendam voor het laatst landskampioen. In een seizoen zonder verwachtingen lonkt er opeens – de finale leek te gaan tussen Lions en Aalsmeer, maar Volendam ging er alsnog overheen – kans om de schaal voor de achtste keer in de historie te winnen.

De ploeg van Hinskens moest het al doen zonder de geblesseerde international Evert Kooijman op de cirkel, in de laatste wedstrijd van het seizoen brak hoekspeler Robin Nagtegaal zijn voet en op weg naar deze finale bleek ook de jeugdige schutter Jelmer de Vries niet inzetbaar. Hinskens haalde Volendammer Marc Kok weer bij de groep en hij startte ook op de rechterhoek.

De bezoekers begonnen uitstekend in de hal waar KRAS/Volendam al zoveel finales speelde. Jordy Baijens had met twee individuele acties een groot aandeel in de 3-5 voorsprong die Volendam nam, maar de grootste bijdrage kwam in de eerste helft van doelman Evan de Lange. De achttienjarige keeper blonk onlangs al uit tijdens de gewonnen bekerfinale en trok die lijn in Sittard door. Hij maakte tal van fantastische stops en keerde en passant ook enkele penalty’s.

Volendam had één fase waarin het wat ongecoördineerd aanviel en zich daardoor vastliep, maar daarna groeide het verschil zelfs, van 5-8 naar 9-13. Daarbij had het tevens geluk dat de meest ervaren speler aan Limburgse zijde – Jasper Adams die vijf seizoen voor Volendam uitkwam – twee missers maakte als schutter. In de slotfase gaven de scheidsrechter een gemakkelijke tijdstraf aan Jeroen Roefs en zo stond het bij rust 11-13.

In de tweede helft werd het verschil toch weer 13-17, maar daarna kwam een periode waarin Volendam droog kwam te staan en op een 19-17 achterstand werd gezet. Jordy Baijens maakte weer gelijk, maar een misser van Jeroen Roefs en een break aan de andere kant zorgde dat Volendam weer in de achtervolging moest. Steeds vaker irriteerden coach Hinskens, normaal de rust zelve, en spelers zich aan de manier waarop de scheidsrechters floten. De Duitse Volendam-speler Lucas Schneider reageerde vol onbegrip na een tijdstraf en kreeg daar bovenop nog een tijdstraf, wat rood en uitsluiting betekende.

Tóch toonde Volendam - met een fabelachtige De Lange op doel - telkens veerkracht en bracht het een 24-21 achterstand terug tot één punt, waarna de scheidsrechters andermaal bepalend waren. De net ingevallen Jort Neuteboom verdedigde wat te hard maar had ook pech, werd naar de strafbank gestuurd en vanwege zijn commentaar kreeg hij er een tijdstraf bij. Zelfs toen kon José Pocas nog vanaf zeven meter de spanning terugbrengen tot 26-25, maar die pingel werd gestopt, waarna Lions het uitspeelde.

Zondag is de return in de Volendamse sporthal Opperdam, om 15.15 uur.