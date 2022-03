‘Ontmoet Ons’ verzorgt overheerlijk Turks buffet in PX

Vrijdagavond stonden de lange, gedekte tafels er klaar voor in PX. Op het menu een uitgebreid Turks buffet. De gezellige avond was een initiatief van Vluchtelingenwerk en het Club- en Buurthuiswerk.

Ruim honderd mensen verzamelden zich in PX voor de avond die onder de noemer ‘Ontmoet Ons’ viel. Zuhal, Suheyla, Songül en Yasmine zorgden voor een prachtig en overheerlijk buffet. Onderdeel van het initatief was dat de dames hun buren uitnodigden te komen eten. En aan die oproep werd gehoor gegeven.

Ook waren andere inwoners uit Edam-Volendam welkom om aan te schuiven in het tot restaurant omgetoverde PX. Naast heerlijk dineren was een doel van de avond om elkaar te ontmoeten, om eens in gesprek te gaan met iemand die je niet kent.