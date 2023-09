Algemeen

Ontslag verleend aan Kapelaan Goos De dit voorjaar in opspraak gekomen Kapelaan Goos keert definitief niet terug bij de parochie Edam-Volendam. Hij werd sinds mei van dit jaar verdacht van het sturen van een schadelijk bericht met seksueel getinte inhoud naar een minderjarige. Nadien werd hij op non-actief gesteld en naar aanleiding van (één) aangifte werd onderzoek gedaan.

Het bisdom komt nu met een bericht naar buiten: ‘Vanaf dat moment heeft het bisdom steeds gezocht naar tijdelijke oplossingen om de vieringen en andere activiteiten zoveel mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Deze situatie kan echter niet langer zo blijven voortduren en een definitieve oplossing is nodig voor de parochie. Daarom heeft de bisschop, mede na overleg met kapelaan Goos, besloten om hem met ingang van 20 september 2023 ontslag te verlenen als parochievicaris. Zijn taken in de parochie werden de afgelopen periode grotendeels opgevangen door pater Karol Mikloško, die zijn inzet in de parochie zal voortzetten. Het bisdom blijft in overleg met de pastoor en het kerkbestuur over de pastorale bezetting in de parochie’, zo meldt de heer Putter, vicaris-generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. |Doorsturen

