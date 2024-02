Ontwikkeling nieuw gemeentehuis in volgende fase

De ontwikkeling van een nieuw gemeentehuis van Edam-Volendam is in een volgende fase beland. In een raadsinformatiebrief praatte het college de gemeenteraad hierover bij. Daarin staat dat de opdracht van een haalbaarheidsonderzoek is gegeven aan een extern bureau. Ook vormde men een projectteam van adviseurs ‘die meedenken en ondersteuning bieden’ aan de partij die het onderzoek verricht. Duidelijk is dat er het komend halfjaar wat stappen worden gezet die mogelijk leiden tot een nieuw onderkomen voor de lokale overheid. Door: Laurens Tol

De kosten die hieraan verbonden zijn, worden betaald uit het bestaande voorbereidingskrediet voor ruimtelijke projecten. In het tweede kwartaal van 2024 moet het ingeschakelde bureau een advies uitbrengen over welke locaties het meest geschikt zijn voor een nieuw gemeentehuis. Hier moeten twee of drie beoogde plekken uit voortvloeien.

Voor de themabijeenkomst van de gemeenteraad van morgen plande het college een ‘interactieve werksessie’ over dit onderwerp. Daarin moeten ‘randvoorwaarden, kenmerken en kwaliteiten’ in naar voren komen over waar een nieuw gemeentehuis allemaal aan moet voldoen. Harde eisen zijn dit nog niet, meldt de brief. Daarover volgt een gesprek in een latere fase. ‘De focus ligt nu op wat de meest geschikte locatie kan zijn’, luidt de samenvatting.

Op 7 maart vindt vervolgens een tweede themabijeenkomst plaats over de locatiekeuze. ‘Samen met de raad pellen wij graag af hoe het college uiteindelijk tot de 2-3 overgebleven locaties komt’, is het voornemen voor die avond. In de maanden april tot en met juni stuurt het externe bureau een onderzoeksrapport met informatie over de overgebleven locaties. Verder zal het college in die periode een ‘raadsvoorstel inclusief rapport ter besluitvorming’ sturen aan de raad. Het is al juli wanneer de raad zou moeten kunnen besluiten of het haalbaarheidsonderzoek een vervolg krijgt. Dan moet er al een voorkeurslocatie duidelijk zijn.

In de brief worden raadsleden tevens opgeroepen om zelf na te denken over wat ze van belang vinden bij de realisatie van een nieuw gemeentehuis. Die zaken zullen tijdens de bijeenkomst van morgen aan de orde komen. Eén ding is duidelijk: het college lijkt serieus werk te willen gaan maken van een nieuw onderkomen. Nadat de totstandkoming daarvan eerder niet lukte, kan 2024 het jaar worden waarin er daarbij daadwerkelijk een richting wordt gekozen.