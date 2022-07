Onvergetelijke, elegante diploma-uitreiking op het Don Bosco College

Op dinsdag 5 en woensdag 6 juli vond op het Don Bosco College eindelijk weer een reguliere diploma-uitreiking plaats. Na twee corona-edities was het voor het team een verademing om de leerlingen weer in de school hun diploma te mogen overhandigen.

De sfeer in de met slingers, vlaggen en balonnen versierde school was uitgelaten. Aan alle schitterende maatpakken en galajurken te zien heeft de lokale stomerij het druk gehad in aanloop naar de diploma-uitreiking. Alle netgeklede leerlingen en ouders maakten hun opwachting via de ellenlange rode loper. De gevierde jongeren werden verwelkomd door hun enthousiast juichende en applaudiserende docenten. Kosten noch moeite waren gespaard. En dat is volkomen terecht met zo’n geweldig slagingspercentage. Zowel bij vmbo B, als vmbo K en vmbo GT slaagde iedere leerling. Bij havo werd een 97% slagingspercentage behaald en bij vwo 91%.

Havo/vwo

Van de havo/vwo-afdeling werd een aantal leerlingen extra in het zonnetje gezet. Op het vwo slaagden maar liefst vijf leerlingen cum laude. Esmée Keizer slaagde cum laude met het hoogste gemiddelde cijfer; 8,6. Esther Goede, Donja Schipper, Jade Steur en Lonneke Zwier slaagden eveneens cum laude. Chapeau! Ook binnen de havo-afdeling waren er leerlingen die uitzonderlijk gepresteerd hebben. Job Knook slaagde cum laude met het hoogste gemiddelde: een 8,4! Ruben Veerman slaagde met een gemiddelde van 7,8 en bij de dames scoorde Francis Tol met een gemiddelde van 7,6 uitzonderlijk hoog.

Vmbo

Woensdag was het de beurt aan de vmbo-leerlingen. Gehuld in hun mooiste kleding kwamen voor de laatste keer naar het Don Bosco College om hun zwaarbevochten diploma in ontvangst te nemen. Ook binnen deze groep werd een aantal leerlingen geroemd vanwege hun uitzonderlijke prestaties. Binnen de basis-afdeling scoorde July van Poppel het hoogste gemiddelde: 7,71. Op kader-niveau slaagde Bowien Schilder cum laude met een 7,86 gemiddeld. Op GT-niveau ging Christy Bond met de titel ‘beste leerling’ aan de haal, zij slaagde eveneens cum laude met een 8,0 gemiddeld.

Na afloop van de onvergetelijke diploma-uitreiking werden er nog lang herinneringen aan de DBC-tijd uitgewisseld onder het genot van heerlijke versnaperingen. Bovendien werden er talloze foto’s gemaakt – met uiteraard de diploma’s als ware trofee in de hand – voordat de leerlingen en hun gasten tevreden huiswaarts keerden. Daarmee namen ze stuk voor stuk voldaan afscheid van een enerverende tijd en een prachtige schoolcarrière. © Foto’s: RJ, KG, Dredd, Klaas Hansen