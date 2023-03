College bespreekt bestuursopdracht nieuw stadskantoor

Onvrede in raad over ‘bijna gênante’ zaal

Achter de schermen is het college van B en W bezig met de bestuursopdracht voor een nieuw stadskantoor. Dat kwam aan de orde tijdens de afgelopen raadsvergadering. Wel werd duidelijk dat het hele proces voor de totstandkoming nog wat jaren gaat duren. Hoe lang precies is nog niet duidelijk. Tevens werd bekend dat er nogal wat onvrede heerst over de huidige vergaderplek in PX. Een deel van de raad blijkt er wel wat voor te voelen om al dan niet tijdelijk terug te keren naar de vorige vergaderlocatie in Edam.

Door: Laurens Tol

GroenLinks, PvdA, FvD en CDA dienden de motie over de vergaderlocatie in. GroenLinks-fractievoorzitter Nico van Straalen lichtte de totstandkoming daarvan toe.

,,Deze komt voort uit de toenemende irritatie en gebrek aan uitzicht op een goede, professionele vergaderlocatie. Ik merk ook aan de andere raadsleden dat de huidige plek ons een beetje de keel uit begint te hangen. We weten dat het gebouw aan de Schepenmakersdijk begin dit jaar van eigenaar is veranderd en dat gezegd is dat mogelijkerwijs de gemeente nog in beeld is als huurder of koper van de vergaderruimte. Wij willen in deze motie het college oproepen om te overleggen met deze nieuwe eigenaar. Het zou best zo kunnen zijn dat dit een oplossing is voor de tijd dat wij een definitieve locatie hebben.”

De onvrede over de PX-podiumzaal als huidige vergaderlocatie komt voort uit een aantal tekortkomingen daarvan. Van Straalen noemde dat die geen commissiekamers biedt. ,,Wij hebben daardoor geen gelegenheid om ons tijdens een schorsing terug te trekken om met de fractie te overleggen. Zonder dat er vier partijen omheen staan. Ik vind dat wij daar recht op hebben. Het gebouw aan de Deimpt gaat ook weg en ik kan mij zo voorstellen dat het college zenuwachtig wordt van dit alles. En als raad weten wij nog helemaal niks. Ongetwijfeld zal de wethouder hier een goed antwoord op hebben.”

"We zitten aan tafeltjes met allemaal van die verlengsnoeren, het is allemaal een beetje knullig"

De binnenkort vertrekkende PvdA-leider Pim Bliek ondersteunde Van Straalens betoog ‘meer dan van harte’. ‘Niks ten nadele van de PX, maar dit is geen ruimte voor een gemeenteraad’, stelde hij onomwonden. Bliek: ,,Dit is natuurlijk een prachtig cultuurcentrum en poppodium, maar als raadszaal vind ik het bijna gênant. Het toont niet. We zitten aan tafeltjes met allemaal van die verlengsnoeren, het is allemaal een beetje knullig. Daarbij is het hier vaak erg koud. Wij zouden graag willen weten of de mogelijkheid aan de Schepenmakersdijk serieus is, wat het kost en wanneer het kan.”

Jaap Schilder (FvD) vindt het raadzaam om een ruimte te vinden waarin niet alle faciliteiten telkens weer moeten worden opgebouwd. Dit zou volgens hem bijvoorbeeld schelen in de kosten, het aantal technische storingen dat optreedt en de ergernis die dit oplevert. ‘In de wintermaanden ontbreekt alleen nog het vallen van sneeuw in de raadszaal. Het is binnen vaak nog kouder dan buiten’, zegt deze fractievoorzitter over de klimatologische omstandigheden aldaar. Alfred de Jong (CDA) wees op de waarde van het vertrouwelijk kunnen laten zijn van bepaalde vergaderingen. ‘Als je hier op de gang staat, dan garandeer ik je dat je die woordelijk kunt volgen’, zei hij daarover ten nadele van de huidige locatie. Zeevangs Belang steunde de motie juist niet. Raadslid Chantal Cuppen waardeert het hebben van meerdere functies van een gebouw als PX.

Wethouder Marisa Kes begon haar antwoord door te melden dat er geen contact is geweest tussen de gemeente en de nieuwe eigenaar van het Schepenmakersdijk-complex. Haar is de informatie dan ook onbekend dat die bereid zou zijn om de vergaderruimte daar beschikbaar te stellen. Zij wees verder op de plannen die er liggen om woningen te realiseren op dit terrein. Kes: ,,Er ligt een rechtszaak tegen de bouwvergunning om daar elf appartementen te creëren. Voor zover ik weet is daar nog geen uitspraak over gedaan. Op het moment dat die vergunning in stand blijft, kan de eigenaar de verbouwing in gang gaan zetten. De vraag is dus: gaan we alles verhuizen, terwijl we er misschien over een halfjaar weer uit moeten. Dat lijkt mij ook niet ideaal.”

"In de wintermaanden ontbreekt alleen nog het vallen van sneeuw in de raadszaal"

De bestuurder wees daarnaast op de tekortkomingen die ook dit pand heeft. Het zal eveneens niet makkelijk zijn om dit goed te verwarmen, stelde zij. Tevens is de voormalige keuken van het gebouw aan de Schepenmakersdijk gesloopt, waardoor die voorziening zal ontbreken. De wethouder had het verder over de voortgang in de komst van een nieuw stadskantoor. Tot verrassing van bijvoorbeeld Emile Karregat (VVD), die achteraf beweerde dat de raad hier eerder niks van wist.

,,Volgende week bespreken we de bestuursopdracht voor een nieuw stadskantoor. Daar wordt achter de schermen keihard aan gewerkt. Er is op dat vlak al veel gedaan in het verleden. Bijvoorbeeld op het gebied van vierkante meters, dienstverlening-onderzoeken en er liggen diverse rapporten. De vraag is ook wat voor gemeente we willen zijn en of we er een raadszaal in willen onderbrengen. Dat is een discussie die we nog met elkaar moeten gaan voeren. Dan hebben we het daarna nog over een locatiekeuze, dus dat gaat echt nog wel even duren. Ik kan echt niet zeggen: over twee jaar is dat gefikst. Als we in de tussentijd op zoek willen naar een andere locatie, dan kunnen we daarnaar gaan zoeken.”

Uiteindelijk gaf de wethouder aan telefonisch contact op te zullen nemen met de eigenaar van de voormalige raadszaal aan de Schepenmakersdijk. Binnenkort zal bekend worden wat dit ‘belletje’ heeft duidelijk gemaakt. En of die plek een mogelijkheid is voor de gemeenteraad als (tijdelijke) huisvesting.