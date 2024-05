Tijdmachine

Onze redactie aan het woord: Eddy Veerman

Ik zou wel eens in een tijdmachine willen stappen, terug naar de jaren zestig. De tijd dat in de Oude Kom jongens van de ene straat voetbalden tegen die andere straat. En uit dat voor mij romantische beeld kwamen buurjongens en zelfs broers die samen in het eerste van Volendam speelden. Het was de tijd dat er in zo’n oude wijk – als evenknie van de Tour de France – een heuse Tour de Gheel werd gehouden. Lokale sporthelden werden toen al geboren, in die tijd dat niet eens alle huishoudens een (vaste) telefoon hadden en de wereld nog niet maakbaar was.

We zijn behoorlijk verwend geraakt. Straks gaan we Joey Veerman volgen tijdens het EK, is Volendam tijdens de Olympische Spelen vertegenwoordigd door minimaal twee sporters en door de jaren heen hebben we in allerlei takken van sport Nederlandse kampioenen voortgebracht. In ‘de handbal’, zaalvoetbal, tennis, atletiek, bowling, de basketballers willen komend seizoen voor de eerste divisie gaan, de veertigers Jasper Smit en Simon Bond behoren tot de nationale padeltop.

Met Ringen om Volendam is er zelfs een organisatie die Olympische (kandidaat-)sporters ondersteunt. Voor ons is dat gewoon, maar in plaatsen van vergelijkbare grootte elders in het land hebben ze dat alles niet. Daar kunnen de lokale kranten het qua sportkatern met minder pagina’s af. Wat de toekomst betreft, lopen er nog enkele groeibriljantjes rond, al ligt die tijd van toen – voetballen in de straten – al enige tijd achter ons. Als jeugd tegenwoordig zegt ‘ik zit in een potje’, dan gaat het niet om voetbal op een pleintje, maar dan zijn ze aan het gamen, met een telefoon of iPad in de hand. Het wordt schaarser, maar er is nog voetbal- en handbaltalent. Straks gaan er zelfs twee tieners naar het WK bowlen voor junioren. Hopelijk vormt de prestatie van de lokale helden van de Zaterdag-1 een inspiratiebron voor de kinderen. Kampioen in de Derde Divisie, met Schokker, Steur, Kras, Runderkamp, Veerman. Buiten Volendam snappen ze niet hoe het kan.