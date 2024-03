Algemeen

De man en zijn fiets Onze redactie aan het woord: René Schilder Ik heb een voorliefde voor wielrennen en trap dan ook graag zelf een rondje, al doe ik dat eigenlijk te weinig. Afgelopen weekend was ik samen met een vriend, ook liefhebber, in het theater om een show van Wilfried de Jong over wielrennen bij te wonen. Toen ik dit vorige week aan een aantal collega’s vertelde, kreeg ik vreemde blikken terug. ,,Waar gaat dat dan over?”, werd er gevraagd. Binnen de kortste keren kreeg ik ook een satirisch filmpje toegestuurd van ‘Kees Fiets’ uit ‘Man bijt hond’. Kees en zijn fiets houden er een bijzondere relatie op na. De theatershow was verrassend leuk en gaf me een bijzonder kijkje in het leven van de wielrenner. Wilfried hield de ‘fietsmeneeren’ een mooie spiegel voor. Zo zijn er een aantal ongeschreven regels. De wielrenner draagt bijvoorbeeld te allen tijde witte sokken. Het dragen van een regenboogtrui is ‘verboden’. De pootjes van de fietsbril draagt men altijd óver de bandjes van de fietshelm, niét eronder! Ook is het ten strengste verboden om een klein fietspompje aan het frame te monteren. Nieuwe binnenbandjes gekocht? Dan gaan als eerste de zwarte ventieldopjes eraf. En het meest bijzondere, de fietsbel. Hoogverraad! Liever een ongeluk dan een fietsbel op je stuur. Zo’n lullig belletje gaat tenslotte ten koste van de ‘esthetiek’ van de fiets. En waarom bellen als je ook kunt schreeuwen? Ik ben benieuwd of leden van de Toerclub zich herkennen in deze eigenaardigheden, of dat hun liefde voor de stalen ros zich meten kan met eerdergenoemde ‘fietsmeneer’. Verder wil ik alle wielrenners een mooi fietsseizoen toewensen. Rij vooral voorzichtig en houd ook rekening met andere weggebruikers. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.