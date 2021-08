Oogstrelende Miss Nederland repetities achter gesloten deuren PX

Vorige week vond achter de deuren van PX een bijzonder knappe repetitie plaats. Onder de regie van productieleider Jenny Smit oefenden de negen Miss Nederland finalisten voor de grote finale die zondag 29 augustus zal plaatsvinden in Studio 21.

Tijdens de Finale Miss Nederland 2021 gaan de negen dames een grootse show neerzetten voor het publiek en de zevenkoppige vakjury. De finaliste die uiteindelijk de titel Miss Nederland 2021 mag dragen, zal Nederland later dit jaar vertegenwoordigen tijdens de mondiale Miss Universe verkiezingen.

Achter de schermen bereiden de meiden zich voor op de eindstrijd. Het zorgt voor een aantrekkelijk en enigszins imponerend schouwspel, en dat is nou juist de bedoeling, verzekert Jenny. Het complete traject van Miss Nederland 2021 is vanaf 4 september te volgen in het tv-programma ‘Van Casting tot Kroning’ bij SBS6.