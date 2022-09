Ook de jeugd doet mee tijdens de Kunstmaand Edam-Volendam

Naast alle lezingen, exposities en concerten voor volwassenen, is er binnen de Kunstmaand in oktober ook een breed aanbod voor kinderen. Van maken tot meemaken, beleven en ervaren, de jeugd doet ook mee.

Singelfestival Kindermiddag

Allereerst is er het Singelfestival, de opening van de Kunstmaand. Op de Kindermiddag op 24 september is er voor kinderen van alles te zien, te beleven en te doen. De heren van Hilaria keren terug met hun mobiele bassin vol zoutwatertheater. Een circusvoorstelling vol muziek, visueel spektakel, humor en schuimrubberen dolfijnen! De Poppendokter is een voorstelling met een heuse missie: nieuwe poppendokters opleiden om het tekort tegen te gaan. In een intieme en magische setting met popcorn en popmuziek gaan kinderen op reis in een wereld waar hun fantasie en vertrouwen een boost krijgen. Ze maken ook een eigen knuffeltalisman.

Op veler verzoek gaat de Gillende Keukenprins weer kokkerellen op het Singelfestival. In een 27-minuut durende storm van theater, circus, beukende muziek, vlijmscherpe koksmessen en rondvliegende ingrediënten draait alles om het bakken van één pannenkoek. Naast alle voorstellingen verzorgt Bosvolk zoals altijd het knutselen en schminken. En op het festivalterrein zelf is er natuurlijk van alles te smullen en te beleven.

Talent ontdekken

In de herfstvakantie kunnen kinderen hun kunstzinnige en creatieve talenten ontdekken in het kinderkunstatelier. Op 17 oktober kunnen kinderen hier tekenen, smeren, vegen, lijmen, gieten, krassen, kleien, schilderen, knippen, rollen, strooien of dippen. In het kinderkunstatelier maken kinderen hun eigen sporen. Het gaat hierbij niet om goed of fout, maar om het ontdekken en plezier hebben met verschillende materialen. Voor jongeren gaat het atelier in de avond open. Meedoen kost 3 euro. Opgeven kan via www.kansrijkedamvolendam.nl

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in de Zeevang zijn er de workshops Kunst is een bijzonder kind … en dat is ie in het Schooltje van Dik Trom. Tijdens de beeldende workshops worden de leerlingen bekend gemaakt met kunst in het algemeen en kunst uit de jaren 1880/1920 in het bijzonder. Een periode waarin grote veranderingen in de wereld en ook in de kunst plaatsvonden én de jaren waarin de kinderheld Dik Trom zijn streken uithaalde.

Kinderfilm, Koekla, Ons Pogen en meer

De PX biedt in oktober meerdere culturele kinderactiviteiten aan. Zo draait er in de herfstvakantie op 20 oktober een bijzondere kinderfilm in de kinderbios, speelt Koekla in oktober weer een voorstelling voor de kleintjes en is er op zondag 30 oktober een nieuw familiestuk van Ons Pogen. Zij spelen De Geheimzinnige Poort, een stuk voor iedereen van 2 tot 100 jaar oud.

In oktober kunnen we dus met het hele gezin genieten van een uitgebreid programma vol culturele en kunstzinnige activiteiten. Benieuwd wat er tijdens de Kunstmaand allemaal te beleven is?

www.kunstmaandedamvolendam.nl

Facebookpagina: klik hier

Instagram: klik hier