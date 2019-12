Oorstrelend Kerstconcert met De Proppies

Om goed in de stemming te komen voor het Kerstfeest, was er zondag in de Jozef een optreden van De Proppies. Het was voor de vijf dames ‘het eerste echte Kerstconcert’, want ze werden dit keer met live muziek door een band begeleid.

In de prachtig in kerstsfeer versierde zaal was de muziek in prima handen van Frank Keijzer (piano), Evert Veerman (drums), Sander Jonk (toetsen), Tom Keizer (bas) en Nick Schilder (gitaar/zang). Het was voor het publiek weer genieten geblazen met de oorstrelende zang van De Proppies.

Liefst 30 nummers stonden op het repertoire en daaronder natuurlijk ook de platen die op de CD “Christmas with De Proppies” staan. De vijf Proppies waren gekleed in prachtige galajurken en zongen weer de sterren van de hemel. Het slotlied van dit zeer geslaagde Kerstconcert was “Happy New Year”.