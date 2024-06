VOLENDAMS VERLEDEN

Op herhaling vanwege fout in vorig artikel

Bovenstaande foto, die van de man zittend vooraan met de drie jonge vrouwen staande achter hem, hebben we eerder geplaatst in de NIVO-editie van woensdag 10 april j.l. In de beschrijving van de personen op de foto is toen over de vrouw die rechts op de foto staat een vervelende fout geslopen, die gecorrigeerd moet worden. Zo leren we tevens een nog onbekende tak van de familie Smit ‘van Diene’ kennen.

De jonge vrouwen en de man op de foto zijn de kinderen van de nog op Schokland geboren Gerrit Smit, ‘Gerrit van Diene’, uit zijn eerste huwelijk met Elisabeth Veerman, ‘Lijst van Jan Puule’. De man zittend vooraan is Klaas Smit, bijgenaamd naar zijn vader en tegelijk ook naar zijn ootje: ‘Klaas van Gerrit van Diene’. Klaas is twee keer getrouwd geweest, de eerste keer met Neeltje Jonk, de 2e keer met Stijntje Zwarthoed ‘Kirrie’. Uit beide huwelijken werden kinderen geboren, het gezin woonde aan de W.J. Tuijnstraat. Achteraan staan zijn 3 jongere zussen.

Links staat Neeltje Smit; die getrouwd was met de visserman Jan Schilder, ‘Jan Sas’. Zij woonden met hun grote gezin met veel dochters dichtbij de Kerketrap, hun adres was Noordeinde 1. De vrouw in het midden is Geertje Smit, die getrouwd was met Klaas Buijs, ‘Jurrie’. Zij hadden bij hun woning op de hoek van de Dwarsstraat en de W.J. Tuijnstraat een buurtwinkeltje, waar zij levensmiddelen verkochten.

De vrouw rechts is Diene Smit. Zij was vernoemd aan haar ootje, de op Schokland geboren Diene Bien. Diene Smit was getrouwd met een Jacob de Boer, een boer uit Ilpendam. Een broer van deze Jaap was Piet de Boer, die naar Volendam kwam en getrouwd was met Hille Steur. Die zijn de ouders van o.a. Jo de Boer van de gezondheidswinkel in de Zeilstraat. Diene moet in haar jonge jaren een mooie, knappe vrouw zijn geweest en binnen de familie werd haar gevraagd, wat zij in die boerenzoon zag. Dat was om haar op andere gedachten te brengen, want men vond hem eigenlijk niet zo mooi, hij was een kop kleiner dan Diene en ook nog eens 10 jaar ouder. Maar Diene vond hem blijkbaar wel aardig en zag een huwelijk blijkbaar ook wel zitten. “Liefde is een raar goedje”, zegt men wel eens.