Op unieke vorm van bestraten

Door Patrick Leeflang van stratenmakersbedrijf Hennephof & Jonk, waren medewerkers van Sierbestrating Jonk ingehuurd om de stelconplaten, die gelegd zijn als laad- en losstrook bij DEEN Supermarkt en Drukkerij Nivo, te bestraten met klinkers.

Voor het eerst zijn hier op de stelconplaten de klinkers in het speciale verband gelegd. Door de stenen op deze platen te plakken, kunnen ze niet verzakken. Normaal gesproken worden hier in de steenfabriek gefabriceerde grote tegels met een klinkerprofiel gelegd.

In de Burg. Van Baarstraat gebeurt dit nu voor het eerst met het beplakken van de stelconplaten. Voor de mannen van Sierbestrating Jonk was het de eerste keer dat er zo bestraat werd. Volgens hen is dit uniek te noemen in Nederland.