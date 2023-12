Op zoek naar een écht uniek cadeau? Concept Memory.

Concept Memory

Op zoek naar een écht uniek cadeau? Verras je dierbaren (of jezelf) met Concept Memory. Een luxe box met je mooiste momenten en memorabele plekken tastbaar vastgelegd.

Tijdens de kennismaking kijken we samen wat de mooiste situaties zijn om te fotograferen. Bijvoorbeeld in huis, buiten in een park, of ergens waar jullie elkaar hebben ontmoet of een andere bijzondere plek. We maken een afspraak op welke dag we echt de tijd kunnen nemen om alles op een bijzondere manier vast te leggen. De meest bijzondere fotos worden vervolgens op prachtig fotopapier afgedrukt en verzameld in een luxe bewaarbox. Ook krijg je alle fotos digitaal aangeleverd.

Afspraak maken? Bel 06 24 92 90 11 of stuur een mailtje naar diana@dianavandijkphotography.com



Ik hoor graag van je!