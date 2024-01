‘Open Dag DBC meer dan ooit voor en door leerlingen’

,,Het loopt echt storm”, is Saray Roos van het Don Bosco College razend enthousiast over zowel het aantal inschrijvingen als de inhoud van de Open Dag, die volgende week donderdag 8 februari wordt georganiseerd. ,,Een Open Dag die meer dan ooit voor en door leerlingen wordt.”

,,Je ziet tijdens de avond onderweg bijna geen volwassenen staan. Veel eerste en tweedeklassers zijn opgeleid tot gastheer en gastvrouw”, zegt Saray. Onlangs hield het DBC al twee succesvolle Masterclasses voor vooral leerlingen uit groep 8 en zelfs enkele nieuwsgierige scholieren van groep 7. ,,Ze hebben allerlei leuke lesjes gevolgd, zoals een muziekles, proefjes, een soort koehandel voor Economie, het vasthouden van een slang (biologie), bij Zorg en Welzijn werden lekkere gerechtjes gemaakt. Tijdens de Open Dag zetten we dat voort.”

,,Wat ons goed is bevallen, is het werken met tijdsloten. Dan kunnen we iedereen aandacht geven. Er zijn vijf startpunten, waar ze naartoe worden gebracht door leerlingen. Als de verkregen stempelkaart vol is, dan kan iedereen naar De Opperdam om daar een presentje te halen. Daar kan ook weer aan tokkelen worden gedaan en we hebben mooie sportdemonstraties in De Opperdam.”

Ondertussen treden in de aula van de school, waar ook iets te eten en te drinken is, drie bandjes vanuit het Bandjesproject op. Daarin spelen leerlingen, oud-leerlingen en zelfs een van onze docenten. Naast aandacht voor muziek hebben we ook aandacht voor de snelst groeiende populatie op onze school, die van de topsporters. Voor die groep hebben we naast een informatiestand ook enkele voorlichtingsmomenten tijdens de avond.”

Een noviteit is de ‘prikkelarme inloop’. ,,Dat betekent dat kinderen die wat spanning ervaren van het voor het eerst binnenlopen van een grote school, of moeite hebben met prikkelverwerking, kunnen binnenlopen van half zes tot zes. Dan hebben ze tot half zeven de tijd. Vanaf die tijd gaan de bandjes optreden.”

Heb je je nog niet aangemeld, je bent van harte welkom: ga naar www.donboscocollege.com/open-dag-2024 En schrijf je in, dan zien we je graag volgende week!