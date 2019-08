Open Dag op de Volkstuinen van Tuinvreugde

Zondag 25 augustus organiseert tuindersvereniging Tuinvreugde een Open Dag, voor zowel de tuinders als andere geïnteresseerden: De gelegenheid om gezellig ervaringen en tips te delen en eens uitgebreid ’bij de buren’ te kijken (want jazeker, er zijn ook prachtige tuinen aan dat andere pad).

Willen je familie, buren en vrienden altijd al komen kijken, maar weten ze nooit wanneer je er bent? Spreek nu met ze af op 25 augustus tussen 11.00 en 16.00 uur. Vraag je je af of een volkstuin iets voor je is?

Dit is de gelegenheid om meer te weten te komen over wat een eigen tuin je kan brengen. Er is informatie beschikbaar, er zijn versnaperingen uit eigen tuin, makreelroken, muziek, er worden activiteiten georganiseerd voor de kinderen en er zijn een aantal showtuinen te bekijken.