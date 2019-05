Open Dag op Reddingstation Warder trok veel publiek

Zaterdag konden belangstellenden een kijkje nemen in en rond het boothuis van Reddingstation Warder aan de IJsselmeerdijk. Door de vrijwilligers van de reddingsbrigade werd uitleg gegeven en men kon meevaren met de twee reddingsboten.

Om 14.00 uur bracht burgemeester Lieke Sievers een bezoek aan het Reddingsstation. Samen met voorzitter Ed Doesburg werd de nieuwe dienstverleningsovereenkomst bekrachtigd en ondertekend.

In de DVO wordt de veiligheid voor de waterrecreatie en waterevenementen op en in de directe omgeving van het Markermeer en de Gouwzee geborgd. In het Reddingstation werd ook een tekening getoond van de nieuwe reddingsboot, die men eind dit jaar tot haar beschikking krijgt.