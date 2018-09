Open Monumentendagen in Edam-Volendam

Afgelopen zaterdag en zondag vonden de Open Monumentendagen plaats, die dit jaar als thema ‘In Europa’ hadden. In Edam-Volendam waren liefst 24 monumenten en historische panden geopend, die men kon bezoeken. Vanwege de kermis was er in Volendam maar één monument open, namelijk het Stolphoevekerkje aan het Burg. Kolfschotenplein.

De Open Monumentendagen werden zaterdag om 10 uur geopend door burgemeester Lieke Sievers. Dit gebeurde in de voormalige pastorie van Middelie aan de dorpsweg Middelie 76. Dit bijzondere woonhuis was voor de eerste keer te bekijken tijdens de Open Monumentendagen. Er was veel animo voor dit evenement. Langs de opengestelde monumenten werd gefietst en hier werden veelal rondleidingen gegeven of waren er exposities.