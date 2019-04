Openbaar vervoer in Vervoerregio goed gewaardeerd

Het openbaar vervoer in de Vervoerregio Amsterdam scoort bovengemiddeld. Landelijk krijgt het OV een 7,7. In de Vervoerregio varieert dit van een 7,6 tot een 7,9. Dit blijkt uit de OV-Klantenbarometer 2018, een omvangrijk en onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV).

De concessie Waterland blijft de hoogst scorende concessie in de Vervoerregio. Met een 7,9 is de concessie van vervoerder EBS een van de twee best scorende streekconcessies in Nederland.

Noord/Zuidlijn zorgt voor hogere tevredenheid metroreizigers

De grootste stijging was voor de Amsterdamse metro. Hier gaven de reizigers in 2017 nog een 7,4 voor. In 2018 is dit in 7,7 geworden. Deze stijging is vooral te danken aan de hoge cijfers die de Noord/Zuidlijn in de tweede helft van het jaar kreeg. De nieuwe metrolijn scoorde maar liefst een 8,4.

Reizigers blij met elektrisch vervoer Amstelland-Meerlanden

In de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden van vervoerder Connexxion is ook sprake van een mooie stijging. De reizigers beloonden het openbaar vervoer in dit gebied met een 7,8 ten opzichte van een 7,6 een jaar eerder. Met name de netheid van de bussen en het geluid in de bussen van Connexxion werden een stuk beter gewaardeerd dan in 2017.

Lagere waardering concessie Zaanstreek

De concessie Zaanstreek scoort 0,2 punten lager dan in 2017. Dit ligt vooral aan een lagere waardering voor het aantal ritten en de informatievoorziening. Maar ook op andere punten is er ruimte voor verbetering. Ondanks dat 7,7 een goed cijfer is, heeft Connexxion al aangegeven dat ze een actieplan maken om het cijfer weer richting de top 5 te krijgen.

Concessie Amsterdam

In de concessie Amsterdam is bij vervoerder GVB de waardering voor de metro dus gestegen naar een 7,7. En ook de tram krijgt een hoger cijfer dan in 2017: een 7,7. Het cijfer voor de Amsterdamse bussen is met 0,2 gedaald naar het niveau van 2016: een 7,6. GVB heeft naar aanleiding van de drukte in de bussen inmiddels al aanpassingen doorgevoerd en hoopt zo dit jaar de stijgende lijn weer in te zetten.

Scores

Scores klantenbarometer 2017 2018

Amstelland - Meerlanden 7,6 7,8

Amsterdam bus 7,8 7,6

Amsterdam tram 7,5 7,7

Amsterdam metro 7,4 7,7

Waterland 8,0 7,9

Zaanstreek 7,9 7,7

Meer informatie: www.ovklantenbarometer.nl