Opengesneden hersenen op het Don Bosco College

De aftrap van het VOSTOK project Hersenen vanuit het SWV Waterland vond op het Don Bosco College in Volendam plaats. Docente Kim Blankendaal van de sectie Pre-Academisch Onderwijs (PAO) gaf een masterclass waarbij leerlingen niet alleen mochten kijken, maar ook mochten voelen en uitproberen.

“Zijn dat hersenen van een mens?”, vroeg een leerling. Gelukkig niet.

Vies, ranzig of smerig, de nieuwsgierigheid heeft toch gewonnen. De hoogbegaafde leerlingen van VOSTOK Edam-Volendam wilden toch wel een voor een de hersenschors voelen. Dat viel best mee en zo voelden ze ook meteen de opengesneden hersenen, de witte en de grijze stof. Het reptielenbrein en de kleine hersenen waren ook goed te zien. Toen de hersenvliezen werden opengesneden waren de leerlingen pas echt onder de indruk, wat is het oppervlak van de hersenen groot!

Nadat ze kennis hadden gemaakt met de verschillende hersengebieden en de werking van neuronen, was het tijd om proefjes te doen. Je kunt je hersenen namelijk op vele manieren voor de gek houden. Dat leverde hilarische momenten op. “Steek je vinger in het ene oor en druk tegelijkertijd het andere oor tegen je schouder terwijl je een krijttekening maakt. Nu teken je hetzelfde, maar dan zonder je oren dicht te houden, gek he?”. Na alle proefjes, werd de masterclass afgesloten met enkele mogelijkheden op het gebied van hersenonderzoek. Het was even stil toen er hersenen te zien waren van een persoon die regelmatig alcohol dronk ten opzichte van een persoon die geen alcohol dronk. In de komende weken gaan de leerlingen zelf op onderzoek, wie weet gaat dit over autisme, Alzheimer, dyscalculie of meervoudige intelligentie. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor de ouders van de VOSTOK-leerlingen.