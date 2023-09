Opening Expositie ‘Imagine’ in de Broederij

Afgelopen zaterdag vond in de Broederij de opening van een nieuwe kunstexpositie plaats. In het kader van het thema ‘Imagine’ hebben kunstenaars uit zo’n dertig verschillende landen zo’n 300 unieke ansichtkaarten gemaakt, die nu te bewonderen zijn in de creatieve broedplaats.

Door: Jos de Boer

De expositie is een initiatief van de Stichting Grafein. Deze stichting focust zich op wat zij grafiek noemen. Dit is een verzamelnaam voor allerlei soorten drukkunst. Sinds 2021 organiseert de stichting de ‘International Print Mail Art Project’. Hierbij maken kunstenaars van over de hele wereld kunst op ansichtkaarten (10x15cm), die vervolgens opgestuurd en geëxposeerd worden. De expositie van 2023 was eerder te vinden in de Melkfabriek in Den Bosch, alvorens deze in Volendam opgezet werd.

Zaterdag om vier uur ‘s middags werd de voorstelling officieel geopend door Wethouder Vincent Tuijp en organisator Joyce Gabeler. Na een korte toespraak, waarbij onder andere de diversiteit van de werken benadrukt werd, werd men in de gelegenheid gesteld om zelf de kunst te bewonderen. De 297 prenten zijn verdeeld over zo’n 60 vellen papier, die op de wanden van het gymzaaltje hangen. Bij het inspecteren van enkele van deze vellen wordt het al snel duidelijk hoe groot de variatie aan illustraties, kleuren en gebruikte technieken is. Hoog- en diepdruk, hout- en linosneden, lithografie en zelfs stempels; er zijn ontzettend veel verschillende methodes gebruikt om de kaarten te bedrukken. Het loont echt om de kunst van dichtbij te bekijken om de vele details tot je te nemen.

De expositie ‘Imagine’ is tot en met 22 oktober elk weekend gratis te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur. In dat laatste weekend vindt overigens het jaarlijkse evenement ‘Kunstkijken’ plaats, waarbij de Broederij op zowel vrijdag áls zaterdag en zondag geopend is.