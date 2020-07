Opening van nieuwe Groenhart-winkel in Purmerend

Virige week maandag heeft vestigingsleider Leandros Huiberts de deuren van de nieuwe Groenhart winkel in Purmerend officieel geopend! Het 100-jarige familiebedrijf heeft 10 vestigingen in Noord-Holland en betrekt in Purmerend een nieuw hoofdkantoor op de Polderweg 2.

Het nieuwe hoofdkantoor is 1,5 keer zo groot en combineert een winkel, magazijn, werkplaats en ondersteunende afdelingen. Na 26 jaar op De Baanstee West, met inmiddels meer dan 15.000 artikelen op voorraad, is het magazijn te klein en is Groenhart overgestoken naar De Baanstee Noord.

Op de Polderweg 2 in Purmerend staat er 1.500 m2 winkelruimte, 1.000 m2 kantoren, 165 m2 werkplaats en 3.500 m2 magazijn ter beschikking. Het pand is energieneutraal gebouwd. De verhuizing verloopt in 3 fases.