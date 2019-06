Opening van terStal in De Stient

In het voormalige winkelpand van Intertoys in winkelcentrum De Stient is vanaf heden gevestigd terStal. Woensdag opende de winkel haar deuren. Hier kan men terecht voor een groot assortiment kinder-, dames- en herenkleding.

Het interieur van de zaak is helemaal vernieuwd en juist voor de opening kwam alles gereed. Het motto van terStal is: Jouw favoriete mode verrassend voordelig. Vanwege de opening is er tot en met zaterdag 20% korting op de hele collectie (ook op afgeprijsde artikelen).

Enkele jaren terug was terStal gevestigd aan het Havendijkje. Nu is de modezaak weer terug in Volendam in een mooi en ruim winkelpand. Het is een mooie aanwinst voor het winkelbestand in De Stient. Zes dagen per week, van maandag tot en met zaterdag is terStal geopend, ook op vrijdag tijdens de koopavond.